Información, servicios, herramientas… Bienvenido a la Red.

Hasta hace no tantos años, nadie conocía Internet ni se podía imaginar el papel fundamental que jugaría en la vida de muchos de nosotros en la actualidad. Lo mismo ocurría con los smartphones y dispositivos móviles que suponen hoy en día un número significativo del tráfico que recibe la Red cada día. Pero los tiempos cambian, y nosotros con ellos. Internet ha llegado a nuestras vidas no sólo para quedarse, sino también para cambiarlas por completo respecto a cómo eran antes, algo que hoy por hoy ya no tienen vuelta atrás.

Y no tiene vuelta atrás porque el mundo online está ya tan integrado en nuestro día a día que muchos estaríamos perdidos si la Red dejase de funcionar un único día a nivel global. Gracias a Internet, los ordenadores y los dispositivos móviles podemos comunicarnos mejor, realizar tareas de una forma más eficiente, ser más productivos en nuestro trabajo y, en definitiva, tener una mejor calidad de vida. El resultado es que tenemos unos procesos muy concretos tan interiorizados que no es posible olvidarnos de la noche a la mañana.

El interés por la web ha sido y es tan grande que las plataformas que en ella se encuentran ya se cuentan por millones, dándonos la posibilidad de disfrutar de un mundo abierto lleno de posibilidades para nosotros, tanto a nivel profesional y empresarial como a nivel de usuario. Internet es ese gran arca en el que todo tiene cabida y salida por el volumen de usuarios que se mueven cada segundo en la Red, los cuales demandan el contenido más variopinto posible y que, como no podía ser de otra manera, sólo se encuentra online.

Las webs personales, un clásico

Las páginas webs creadas para el ámbito personal, con el fin de difundir acerca de las actividades que realizamos o los servicios que ofrecemos a título propio son uno de los modelos de webs más antiguos de Internet. Estas se caracterizan por tener unos elementos muy reconocibles para el visitante, como son los datos del autor, la experiencia en su profesión o los formularios de contactos en el caso de que se quiere inquirir algo.

Un ejemplo de ello es la web de Juanma Santaella, diseñada para poner en relevancia el estilo personal que tiene a la hora de realizar obras en pintura, escultura y arquitectura, lo que le ha llevado a exponer su obra en ferias como la prestigiosa feria ARCO de Madrid. Este autor busca transmitir y comunicar a través de su web la profesión a la que se dedica y la experiencia de la que goza en el campo tratado, informando, entre otras cosas, de que practicó el retrato en acuarela desde muy pequeño, buscando la simplificación para alcanzar la esencia de la persona, prescindiendo de todo lo innecesario, y destacando sólo lo que le hace diferente.

Servicios bajo demanda

Las plataformas dedicadas a prestar algún tipo de servicio son también muy comunes en Internet, donde muchas personas han encontrado un auténtico “filón” para desarrollar su actividad profesional y sacar grandes beneficios con ello. Así, las opciones que podemos encontrar en Internet en cuanto a servicios profesionales son tantas como la demanda de ellos o, lo que es lo mismo, casi infinita.

¿Alguna vez pensante que a través de la Red se podría acceder a un Servicio de Streaming Para Radios y television? Pues lo cierto es que sí. Hasta mercados tan reducidos como puede parecer el de los servicios de hosting de audio encuentran su hueco en un mundo virtual que tiene espacio para todos los que quieran entrar a formar parte de él. Aun así, esto tampoco debería sorprendernos tanto puesto que la radio en Internet está comenzando a posicionarse como una vía de distribución muy fiable, en parte gracias al crecimiento de los podcasts.

Ya en pleno 2017, la difusión de contenidos multimedia es una prioridad para muchas compañías que tienen su negocio basado en la red de redes y que se han dado cuenta de que todo lo online hoy en día se mueve por el consumo de contenido audiovisual. Plataformas especializadas en el streaming para TV en vivo por Internet o de streaming para emisoras de radio son las que están triunfando y acaparando la atención de cada vez más usuarios en la actualidad. La dinamicidad que aporta este tipo de contenido es algo que consigue captar poderosamente la atención del espectador y, justo eso, es lo más difícil de conseguir en un Internet donde el contenido que más gusta es el rápido y sencillo.

¡Información al minuto!

Si hay algo que prima en Internet, eso es la velocidad de la información. Cualquier suceso ocurrido en cualquier parte del mundo se extiende como la pólvora a los pocos minutos a través de la Red, siendo esa rapidez y la constante actualización de noticias una de las máximas de muchas páginas web que se dedican a la distribución de cualquier tipo de información en cualquier sector. Con un ingente número de medios especializados en los más variados temas, esto se traduce en volúmenes inabarcables de información que es subida y publicada a cada instante en las distintas plataformas virtuales alrededor del globo.

Esto tiene su parte buena y su parte menos buena. En cuanto a la buena, obviamente podemos decir que el que haya más cantidad de información nos beneficia en términos generales, pero también hay otra cara menos agradable de la moneda, y es que es cada vez más complicado dar con contenido bueno y de calidad. Debemos realizar las búsquedas necesarias hasta dar con aquellos portales que realmente puedan ser una referencia en cuanto a contenido que merezca la pena ser leído, algo que no debería sernos demasiado complejo si optamos por blogs como Cherencov, un medio especializado en cine y televisión donde se tratan todas las novedades del sector.

Como este hay muchos, cada uno especializado en un ámbito diferente. La clave está en hacer caso de los consejos de otros usuarios y, poco a poco, ir organizando nuestro propio directorio de plataformas de noticias a las que merezca la pena seguir y dedicar nuestra atención para los temas que sean de nuestro interés.