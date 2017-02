La importancia de tener un sitio web para tu negocio.

Está más que demostrado que la incorporación de un sitio web de un negocio se relaciona positivamente con el éxito del mismo y el incremento de las ventas, por lo que su relevancia es máxima hoy en día. La importancia de tener una web de tu empresa es independiente al tamaño de la misma, tanto grandes multinacionales como pequeños comercios, precisan de un lugar en la red para aumentar su productividad, pues supone una manera sencilla y masiva de llegar a los clientes.

Si bien es cierto que con las redes sociales puedes llegar a un gran número de personas, el sitio web otorga prestigio a tu negocio, aumentando el nivel de confianza y por tanto las ventas del mismo.

Si bien es importante la página web, también lo es disponer de un lugar privilegiado para que nuestros clientes se encuentren satisfechos con la misma. Del mismo modo que cuando entramos en una tienda a veces tenemos ganas de salir por el ambiente de la misma, un sitio web debe ser acogedor. Todos nos hemos encontrado en la situación en la que visitando una web nos hemos querido salir al minuto, o, por el contrario, otras que te invitan a navegarlas durante horas.

Mejorar tu página web y explotar todas sus ventajas, te ayudará a ganar en beneficios, a mejorar tu prestigio, y a conseguir un mejor puesto en el mundo de las ventas. Bucle Marketing Online, expertos en diseño web Zaragoza, nos cuentan las ventajas de tener una buena web.

Beneficios de disponer de un sitio web

Alcance mundial. Todos sabemos la importancia de disponer de una localización óptima para nuestra tienda física. La localización es clave para que la vean los clientes, se paseen y decidan entrar a comprar. En Internet dispondremos de una localización que nos permitirá llegar a nivel mundial y mientras a más gente lleguemos, más posibilidades tendremos de ventas. Mediante una buena web, podremos llegar a tener un número de clientes fijos mucho mayor.

El prestigio. Como ya hemos dicho disponer de un sitio web es señal de prestigio, y mayor prestigio cuando mejor sea la web. El prestigio de una empresa no depende exclusivamente de la calidad del producto ni si quiera de las ventas, si no por el impulso que sentimos hacia determinados sitios. Debemos tener en cuenta que uno de los factores más importantes del marketing son las referencias que tenemos hacia algunas tiendas, y esto se consigue mediante una buena página web.

Posicionamiento en Google. La mayor parte de las personas que buscan un producto determinado lo hacen a través de Google, y si no tienes un sitio web, no podrás gozar de ese privilegio, con lo que te estarás perdiendo a una gran parte de clientes potenciales, por no decir la mayoría. Por otro lado, el no aparecer en Google, puede crear una inmensa desconfianza.

Superar la competencia. Disponer de un sitio web aumentará tus ventajas frente a otras tiendas de tu mismo sector y que no disponen de la misma. Pero no solo eso, sino que sabiendo manejar bien las herramientas de una web, podrás despuntar en el área de tu negocio.

¿Qué es un sitio web responsive?

Y si disponer de una web es importante, hay un concepto que hoy en día mejorará muchos tus expectativas de venta y el éxito de tu negocio. Se trata de lo que se llama un sitio web responsive, y a la hora de mejorar tu página web, debe ser un factor fundamental para la misma.

Aunque es un concepto que en principio puede no sonarte, no te asustes, su significado es realmente sencillo. Cuando hablamos de un sitio web responsive nos referimos a una página web que pueda adaptarse al dispositivo que utilicemos sea el que sea. Y esto, hoy en día, es de vital importancia. Te explicamos por qué.

En unos tiempos en los que vivimos pegados a un móvil, realizamos una gran cantidad de consultas por Internet en el mismo. Por otro lado, utilizamos ordenadores para trabajar o tabletas en casa, sea cual sea el dispositivo que utilicen nuestros clientes, deberemos estar seguros de que van a poder ver nuestro sitio web.

Además de la correcta visualización, es importante tener en cuenta la cuestión del posicionamiento web. Esta es la principal ventaja de tener un sitio web responsive, y es que Google penaliza las webs que no disponen de este método. La idea de no existir en Google es algo que no te puedes permitir al crear tu página web.

Estrategias: el branding corporativo.

Además de una buena página web, hay otros elementos que conforman el marketing de hoy en día. Visión de marca, sms marketing, tagline… el mundo del marketing se mueve a un ritmo arrollador y cada día aparecen nuevas estrategias, en el mundo digital y tecnológico que hoy en día no para ni un minuto quieto.

Son elementos que forman el branding corporativo, y por ello tenemos que estar al día para despuntar en nuestro sector. Conocer estos términos te ayudará a que tu cliente asocie tu marca con el producto que desea.

Uno de los elementos más comunes del branding corporativo son los sms masivos. Se trata de enviar todo tipo de alertas y avisos al móvil, de manera que tu cliente esté completamente conectado con tu marca mediante su dispositivo móvil.

Estos mensajes pueden ser de promociones, pero también se puede avisar de la salida de un pedido, de su estado, de manera que se realice todo el seguimiento desde que el cliente compra en tu tienda hasta que se le entrega a su lugar de destino. Un servicio que, sin duda, ayudará al prestigio de tu marca.