Cómo evitar que Facebook sepa tu número a través de WhatsApp

WhatsApp anunció el jueves que cambiará su política de privacidad y, como consecuencia, Facebook compartirá el número de sus usuarios con la empresa de Mark Zuckerberg. La red social tendrá ahora más datos sobre sus usuarios, algo que no gusta a sus usuarios que ven cada vez más amenazada su privacidad.

En 2014, tras la compra de WhatsApp, Facebook prometió que no cambiaría la política de privacidad ni se compartirían los números con la red social: “No publicaremos ni compartiremos tu número de teléfono con otros, incuyendo Facebook, y tampoco venderemos, compartiremos o daremos tu número de teléfono a nuestros anunciantes”, publicaron en el blog de Whatsapp en hace dos años. Sin embargo, la red social parece que no ha cumplido lo prometido.

En caso de no querer hacer pública esta información, WhatsApp da la opción a los usuarios de negarse. Sin embargo, esto solo se podrá hacer durante los 30 primeros días desde que se instale la nueva versión. Cuando la aplicación se vuelva a actualizar en el dispositivo, volverán a salir los nuevos términos de consentimiento. Antes de darle a “Aceptar” el usuario podrá pinchar en la pestaña de “Lee” (aparecerá en azul), que conducirá a otra ventana en la que se puede desactivar la pestaña (un 'tick') que consiente la vinculación de los números entre ambas plataformas.

Si por el contrario, uno ya ha aceptado los términos sin conocimiento del contenido de estos nuevos términos, la aplicación permite hacerlo mediante otro método. Para ello habrá que dirigirse a Ajustes-Cuenta-Compartir donde finalmente se podrá desactivar.

Aún si se hace esto, desde WhatsApp afirman que seguirán compartiendo datos con Facebook sin que los usuarios puedan hacer nada.