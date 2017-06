Evita ser hackeado con estos consejos

A la hora de navegar por internet, debes de tener ciertas pautas de seguridad muy en cuenta si realmente quieres que esta experiencia no se vea afectada por cualquier tipo de virus, spyware o cualquier otro tipo de infección informática que pueda causar una intrusión a tu privacidad, llegando a suponer un peligro para los datos almacenados en tu ordenador o dispositivo electrónico.

Y es que pese a que la enorme cantidad de usuarios descargan un antivirus al uso para proteger sus equipos y se olvidan de este apartado por completo, la realidad es que aún y pese a la defensa que éstos proporcionan, se trata de una capa de protección bastante básica la cual hace ya tiempo que fue sobrepasada por los hackers más expertos. Existen formas de vulnerar dicha seguridad aún y con el antivirus activo, causando estragos en tu ordenador sin que este lo detecte como malware malicioso, y es por este motivo que afirmamos de forma rotunda que para obtener la seguridad que necesitas, no solo basta con comprar, descargar o adquirir de alguna forma un antivirus, ya sea gratuito o de pago.

Normalmente, el objetivo más suculento para la mayoría de estos "piratas informáticos" son las redes sociales, como es el caso de Facebook. Ahí, escudriñan entre conversaciones privadas, publicaciones, mensajes personales y un largo etcétera de datos en busca de información que pueda ser "suculenta" a la hora de filtrar, o amenazar al susodicho con ello para obtener algo a cambio.

En ocasiones no es el robo de información sino la suplantación de identidad el motivo de hackear una cuenta de Facebook, y esta premisa puede ser aún más peligrosa si cabe que la anterior, ya que dicho hacker tendrá acceso a nuestra cuenta y podrá hacerse pasar por nosotros. Normalmente, este tipo de prácticas buscan ser lo más discretas posible para que el proceso de suplantación no sea descubierto hasta un futuro a medio o largo plazo, y ello implica un hackeo bastante "pasivo" por parte del susodicho, intentando realizar los cambios mínimos en pos de que no se evidencie que su cuenta ha sido suplantada. Por lo que darse cuenta de que hemos sido infectados y que alguien tiene acceso a nuestra cuenta de Facebook se vuelve muy complicado.

Técnicas y herramientas más comunes utilizadas a la hora de hackear Facebook

A la hora de hackear Facebook, existen métodos utilizados por los hackers que son de sobra conocidos, pero que y aún así, siguen siendo efectivos, ya que la inmensa mayoría de internautas navega por internet sin pensar en las consecuencias.

Hackear Facebook mediante el correo electrónico: Existen dos formas de hackear Facebook vía e-mail, pero para una de ellas necesitarás acceso directo a su e-mail. La idea consiste en que se utilice la famosa función de "olvidé mi contraseña" para interceptar el código que te envían a tu gestor de correo, y poder así cambiarla luego en la propia plataforma online, adueñándose así de la cuenta. Si además cambian el correo también, no podrás volver a recuperarla. No al menos de esta forma.

La otra, es que sepan la suficiente información de tu persona como para poder engañar al propio soporte técnico de Facebook, haciendo que estos cambien la contraseña y el correo electrónico tras una charla con el propio hacker.

Obtener una contraseña guardada: Este es uno de los métodos más sencillos a la hora de obtener la contraseña de tu perfil social en el gigante azul, pero se deben de dar dos condiciones: la primera, que tengas el "tick" de recordar contraseña activado en la plataforma, de forma que esta quede registrada en la misma a la hora de hacer loguin, y la segunda que dicha persona debe de tener acceso a tu ordenador personal, ya que deberá entrar en las opciones del navegador para poder llegar a dicha información.

Obtener contraseña de Facebook en Mozilla Firefox: Configuración->Opciones->Seguridad->Credenciales guardadas. Esa sería la ruta que deberás de seguir, una vez ahí tan solo debes de pulsar sobre "mostrar contraseña" y se te revelarán los caracteres.

Obtener contraseña de Facebook en Google Chrome: Configuración-> Configuración avanzadas-> Contraseñas y formularios-> Administrar contraseñas. Una vez ahí, nos saldrán estas claves ordenadas por páginas, tan solo deberemos seleccionar la web de Facebook y pulsar en "mostrar".

Mediante un Keylogger: Este tipo de programas se dedican a "grabar" la actividad que realicemos en nuestro PC, por lo que son capaces de registrar nuestra actividad en todos los niveles, contraseñas incluídas.

Cuidado con los exploits: Los exploits son páginas web y plataformas online que simulan ser la oficial y original, pero que no son tan solo portales destinados a la obtención de tus datos con esta falsa sensación de oficialidad. Por ello, no acceda desde cualquier otra URL o destino que no sea el dominio oficial de la red social, y ni mucho menos que al entrar en este se te abran ventanas emergentes de ningún tipo simulando ser servicios adheridos al propio Facebook.

Métodos más efectivos mediante los cuales protegerse de estos ataques

Prevenir que te hackeen tu perfil en Facebook o cualquier otra red social es posible, pero como has podido observar anteriormente las técnicas mediante las cuáles infectarte o directamente averiguar tu contraseña son muchas, por lo que deberás de utilizar estos consejos si realmente quieres poder seguir disfrutando de las redes sociales.

Un buen conocimiento del medio es vital, ya que de una forma u otra nosotros tenemos la solución a este problema, y en ocasiones esta pasa por el principio, y no por el final: evitando ser infectados y no tener que esperar a poner los medios al final buscando como eliminar el virus en cuestión. Cuidado con la información que compartes, las páginas web a las que entran (asegúrate de que reúnen todos los credenciales de seguridad ordinarios, y que son sitios oficiales y no una réplica como los exploits). Por último, no reveles tus contraseñas a nadie ni las apuntes en un lugar de fácil acceso, no confíes en los enlaces compartidos por extraños a través de cualquier medio, etc.

No intentes hackear Facebook tu mismo: La mayoría de personas que acaba infectada por este tipo de troyanos es precisamente aquella que busca entrar en la cuenta de alguien sin su permiso, o robarla de forma directa. No descargues ningún tipo de programa de esta índole sin el consejo de un profesional, o la opinión de varios consumidores que avalen su funcionamiento ya que podría tratarse de algo falso.

Cambia tus contraseñas de forma periódica: Cambia la clave de acceso a Facebook en varias ocasiones durante varios meses, y añádele caracteres especiales así como letras y números para mejorar el nivel de seguridad de esta.

Accede mediante código de seguridad: Facebook tiene una opción implementada que te avisa de cada nuevo dispositivo que intenta acceder a tu cuenta, y te otorga un código en específico a tu correo personal que deberás de usar a la hora de entrar en dicha sesión, o de lo contrario esta será bloqueada.

Si toda esta información no es relevante para ti, ya que es tarde y has sido infectado, no te preocupes: el Hacker Julius en su web como-espiar.com da soporte sobre problemas de ciberseguridad en Internet para ayudar a personas afectadas tal y como es tu caso.