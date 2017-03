Tu cuenta de correo electrónico, tu DNI virtual.

Si aún no tienes una cuenta y no tienes claro cómo registrarse en Hotmail o cómo registrarse en Outlook, que es como se le que conoce actualmente, entra en registrarse-hotmail.info y encontrarás toda la información que necesitas paso a paso, para que puedas hacerlo sin complicaciones. Tan sólo debes saber que tienes que ser mayor de 18 años o si no lo eres, necesitarás la revisión por parte de tus padres.

A partir de ahí, ya sólo tendrás que iniciar sesión en Hotmail y empezar a disfrutar de todas las opciones que te ofrece el tener una cuenta de correo electrónico.

Los tres ámbitos principales donde usamos nuestra cuenta, en la actualidad, son el escolar, laboral y personal y, en muchas ocasiones, tenemos más de una destinada a cada función, no mezclando por ejemplo en una misma cuenta el uso laboral y el personal.

En el ámbito escolar, se suelen enviar a través de este medio, trabajos, archivos, ejercicios…, hechos en clase o en casa al profesor, para que los corrija y ponga nota a dicho trabajo, ya que es más cómodo que imprimirlo al papel y mucho más respetuoso con el medio ambiente.

En el ámbito laboral, su uso es mucho más avanzado, ya que para reuniones, charlas, conferencias, se envían correos electrónicos a un grupo de trabajadores, para que así, todos sepan cuando es dicha reunión, charla… y se emplea también para enviar facturas o información de utilidad a los clientes, como promociones u ofertas temporales, estableciendo un feedback continuo que da lugar a una relación más estrecha y cercana.

En el ámbito personal, se utiliza para enviar correos electrónicos entre amigos, familiares…, siendo estos personales, para compartir información o enviar fotos, por ejemplo, o los denominados correos cadena.

Los correos cadena son correos con presentaciones powepoints, fotos, audios, videos, textos…, que te dicen que si reenvías este mensaje a tal persona, tu suerte cambiará y de esas cosas o con algún tipo de demanda social y, por este motivo, casi todo el mundo reenvía estos mensajes a un grupo de amigos o familiares.

Las principales ventajas del correo electrónico son la rapidez, casi instantáneamente llega al destinatario y el costo, que es muy bajo. No importa a donde lo enviemos, solo necesitamos una conexión a Internet y conseguir una conexión gratuita en estos días no es muy difícil.

Otra de las grandes ventajas es que puede ser enviado a muchas personas a la vez y permite enviar todo tipo de archivos, video, sonido, imágenes, ejecutables, etc, ayudando al medio ambiente al evitar imprimir grandes cantidades de papel.

Gmail, el gigante de Google que le arrebató el trono a Microsoft

Ahora que ya te hemos enseñado a entrar al correo Hotmail, vamos a hablarte de Gmail, su gran competidor que consiguió desbancar a Hotmail tras un reinado de veinte años.

Hotmail fue uno de los pioneros del correo electrónico gratuito basado en la web y supuso el primer contacto que muchos tuvieron con el email. No en vano, durante mucho tiempo, fue necesario tener un correo de Hotmail para poder utilizar el popular chat de Windows Messenger, por lo que el uso de ambos estaba interrelacionado.

Pero en el 2004, Google anunció su propio servicio de email para competir con Microsoft. Su nombre era Gmail, ofrecía más almacenamiento, un giga en su estreno, y era mucho más intuitivo y rápido a la hora de cargar todas las funciones y navegar. Esta fue su tónica a seguir en los años posteriores y Google consiguió, casi de forma continua, que todo lo que ofrecía Gmail fuera superior a Hotmail.

Si quieres crear una cuenta de correo electronico en gmail todo lo que necesitas para crear correo electrónico gmail sin que te lleve más de cinco minutos, y si te registras en Google para crear tu cuenta gmail, todo van a ser ventajas, pues tu nombre de usuario y tu contraseña te servirán para disfrutar de todos los productos Google: Youtube, GooglePlus, Google Play, Google Drive…

Con datos del 2016, Gmail es hoy el rey absoluto del email online, con más de 900 millones de usuarios activos (el 75% lo usan desde el móvil), mientras que tomando en consideración la última cifra oficial de Outlook, este contaría con tan solo 400 millones de usuarios, menos de la mitad.

Actualmente, tenemos múltiples plataformas de email para poder tener nuestro propio correo electrónico y en última instancia te corresponde exclusivamente a ti la decisión de cuál elegir. La duda viene cuando no sabes por cuál decantarte y, en este artículo, te hemos reseñado las dos plataformas más importantes y unos enlaces con una guía rápida, para que no tengas dificultades a la hora de crear tu propia cuenta. Pero no sólo no solo existe Gmail y Hotmail en el mundo de los correos electrónicos, sino que otras como Yahoo, Wanadoo y demás también tienen cierta importancia, y mantienen ventajas que son del gusto de muchos usuarios.