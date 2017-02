Consejos para hacer la ITV a tu coche.

Todos los conductores sabemos lo importante que es tener nuestro coche en perfectas condiciones. Al menos, todos los que queremos circular seguros por la carretera, aunque siempre existen excepciones. De todos modos, incluso ese tipo de conductor sabe que tiene que pasar por una revisión de mantenimiento obligatoria, más allá de cambiarle el aceite al motor para que no se gripe. Nos referimos a la ITV, inspección sin la cual no es posible circular. De hecho, si alguien coge el coche sin los “papeles en regla”, se arriesga a una multa y a que le inmovilicen el vehículo, mucho más caro que pasar la inspección. Así que lo mejor es hacerlo cuando toca. Y si sigues estos consejos, lo podrás hacer mejor.

Pide cita y no hagas cola

Una de las excusas más recurrentes para no ir a la ITV suele ser la falta de tiempo. No obstante, hoy hay muchas formas de ahorrarse las largas esperas de antaño. Pedir cita previa online es una de ellas. Es fácil y rápido, además de que solo hay que acercarse a las instalaciones el día y la hora señalados para pasar la inspección con total comodidad.

Hay otras formas de pedir cita. El teléfono es otro medio bastante eficaz, ya que todos los sitios donde se hacen ITVs cuentan con un número al que llamar. Algunas de ellas incluso tienen una centralita desde la que se gestionan las citas de varios lugares, de modo que se puede elegir el que esté más cerca o alguno que sea de nuestra preferencia.

Cuando llegues, no apagues el motor

Uno de los aspectos por los que es más habitual no pasar la inspección es la cantidad de emisiones del coche, o “los gases”, como se suele denominar normalmente. Un truco muy sencillo es no apagar el motor mientras estás esperando.

Muchos conductores paran y arrancan varias veces mientras avanzan hasta el lugar donde se hace la inspección. El problema de esto es que los gases se acumulan y dan como resultado medidas muy superiores a las permitidas. En cambio, si el motor se mantiene en marcha, los niveles se reducen a lo normal, salvo que haya un problema realmente grande. En ese caso, no te quedará otra que volver a presentarte cuando lo hayas solucionado.

Si tienes que arreglar algo, hazlo cuanto antes

Si la ITV te señala algún problema, no significa necesariamente que no puedas circular. Hay defectos considerados leves que no suponen inmovilización, aunque lo ideal es solucionarlo cuanto antes. De lo contrario, puede que el problema vaya a más o se acumulen varios defectos leves, con el resultado de una inspección negativa que te obligue a ir al taller y gastarte más dinero si quieres seguir circulando.

No te compliques. Puedes pedir fácilmente cita para la ITV y olvidarte de esperas. Mantén tu motor en marcha para reducir el nivel de emisiones y arregla lo antes posible cualquier aspecto que se detecte en la inspección. Podrás circular con tranquilidad y seguridad.