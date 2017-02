Las claves para estudiar marketing digital online.

El marketing digital está muy lejos de ser una simple moda pasajera. Es un sector en crecimiento y cambio constante, donde los especialistas están cada vez más demandados.

1. Un abanico de posibilidades infinitas

Seguramente ya sabrás que el marketing digital comprende muchos mercados, herramientas y especialidades. Existe el marketing digital de contenidos, es decir, la gestión, redacción o distribución de contenidos atractivos para el entorno digital. Pero también está el community management o gestión de redes sociales, así como el posicionamiento web optimizado (SEO) o el de pago (SEM), el diseño gráfico y web, el email marketing, etc. Es un sector en el que las posibilidades de especialización y el crecimiento profesional están asegurados.

2. Siempre en movimiento

El marketing digital está en pleno crecimiento y en constante innovación, por lo que es imposible sentirse estancado dentro de este ámbito. ¡Siempre hay algo nuevo que aprender! Estudiar marketing online es tremendamente dinámico, pues las herramientas y el contexto digital cambian con mucha rapidez.

3. En la vanguardia de las nuevas tecnologías

Si eres de aquellas personas a las que siempre les ha gustado todo lo relacionado con Internet y las nuevas tecnologías, desde el punto de vista de la empresa y el usuario, el marketing digital es lo tuyo. Estarás a la última en novedades relativas al diseño web, las redes sociales, los motores de búsqueda, así como otras muchas especialidades y tendencias.

4. Autonomía y trabajo en equipo

Estudiar marketing digital te proporciona una autonomía que te llevará a ser autosuficiente e incluso, si es lo que quieres, a emprender tu propio negocio. Al mismo tiempo, el trabajo en equipo es altamente enriquecedor y, especialmente en el marketing online, donde los profesionales pueden ayudarse y mejorar día tras día. Así que la elección es tuya: podrás trabajar junto a un equipo de personas para una empresa determinada, o trabajar de forma autónoma como freelance, e incluso constituyendo tu propia empresa.

5. Una demanda creciente

Ya hemos comentado que el marketing digital no es una moda pasajera. De hecho, no deja de expandirse de la mano del desarrollo tecnológico y empresarial. Es por este motivo que cada vez más empresas buscan especialistas en SEO, SEM, diseño UI o UX, content curation… Así que si te preocupaba no encontrar trabajo, ahora ya sabes que si te especializas en marketing digital no te va a faltar trabajo.

¿Listo para estudiar marketing digital?

Una manera genial de empezar tu carrera en este apasionante mundo es estudiar marketing online a través de una escuela online. En EAE Business School a Distancia encontrarás un Master en Marketing Digital online (link http://www.eaeprogramas.es/master-en-marketing-digital-online) con el que podrás conseguir tu certificación de Google Adwords y dominarás las claves del comercio electrónico.