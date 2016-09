La vida sentimental de Núñez Feijóo como arma electoral

Alberto Núñez Feijóo se convirtió durante años en la sombra de Manuel Fraga. Quiso aprender todo de él y, dicen, saluda incluso como lo hacía él. “Querido amigo, ¿cómo está usted?”. Pero había algo que al fundador de Alianza Popular no le terminaba de cuadrar. Su delfín y sucesor al frente del PP de Galcicia no estaba casado y para Fraga eso no encajaba en los ambientes ultraconservadores. “Es lo único malo”, dijo el exministro franquista. Comenzaron los rumores y los tertualianos de las cadenas reaccionarias dijeron que “fomentaba la homosexualidad”. En la campaña de 2009 su madre dio portazo a los críticos de su hijo y en un vídeo electoral dijo que “estaba casado con Galicia” y que “Galicia no me da nietos”. Es más, Feijóo ha declarado públicamente su opinión negativa sobre el matrimonio. En una entrevista afirmó que se trata de una “institución poco democrática”. Lo cierto es que el estado civil y familiar del presidente gallego siempre ha estado en el punto de mira entre los ‘populares’, sobre todo en campaña electoral. Si hay elecciones, hay noticias sobre su vida sentimental. Si no, reina la discreción y el hermetismo.

De hecho, este sábado ha sido el propio Feijóo el que ha anunciado la noticia durante la celebración de un acto electoral en Pontevedra: “Galicia es el mejor lugar para tener hijos”. El equipo de campaña del candidato ‘popular’ también ha confirmado la noticia que fue adelantada por el diario ‘La Voz de Galicia’. El presidente gallego ha elegido el arranque de la campaña electoral para contar públicamente que espera un hijo junto a su pareja Eva Cárdenas, cuyo nacimiento está previsto para el próximo mes de febrero. Sin embargo, poco o casi nada se sabe sobre su relación. Llevan juntos tres años y lo han querido mantener en absoluta discreción y prudencia. Ella, de 51 años, ocupa un cargo directivo en Zara y será madre por segunda vez mientras que el líder ‘popular’ lo será por primera vez, a los 55 años. Durante este tiempo han evitado aparecer juntos en público y son herméticos a la hora de hablar sobre su relación, hasta que ahora han querido proclamar la noticia en plena campaña electoral.

Se trata de la segunda relación sentimental que Feijóo ha hecho pública. El presidente gallego también trató de mantener su anterior noviazgo junto a la periodista Carmen Gámir en un segundo plano, siempre y cuando no hubiera elecciones. Durante los diez años de relación, Feijóo y Gámir trataron de ser discretos, pero tras la victoria del PP en las elecciones gallegas, el foco giró hacia ella. El líder del PP celebró su victoria besando públicamente a su novia. Tras la victoria Gámir le acompañó en actos oficiales e incluso fue con él a una audiencia con el Papa en el Vaticano. La relación duró diez años y ninguno de los dos hizo declaraciones tras la ruptura. Volvieron los rumores y el silencio por parte de Feijóo hasta que ahora hay nueva convocatoria electoral y su futura paternidad se ha convertido en la noticia de la campaña.