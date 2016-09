Santos reitera que estrategia de Podemos Galicia es integrarse con En Marea

La secretaria general de Podemos Galicia, Carmen Santos, ha mostrado hoy su "máximo respeto" a la decisión del sector crítico de la formación, encabezado por Carlos González Armada, de inscribirse como partido político pero ha reiterado que la "línea estratégica" está "marcada" y ha defendido su integración con En Marea.



A preguntas de los periodistas en un acto electoral en Poio (Pontevedra), Santos ha asegurado que "la línea que lleva Armada no es la de Podemos Galicia".



"Dentro de Podemos no tenemos ninguna fórmula que permita mantener otros partidos dentro del paraguas de Podemos", ha señalado la secretaria general de Podemos, que ha añadido que "aquellos que quieran participar de una forma organizada" deben hacerlo en el "espacio" que se ha creado con En Marea.



Santos, cabeza de lista de En Marea por Pontevedra para las elecciones autonómicas gallegas, ha señalado que la "mayoría" de la organización y de las bases de Podemos Galicia "está con En Marea" y que la decisión de integrarse en este partido "está más que interiorizada", a pesar de reconocer que inicialmente "no era la fórmula por la que apostábamos".



La dirigente de Podemos Galicia ha señalado que esta opción "recoge la sensibilidad del 75 % de los inscritos" en este partido y ha añadido que "apostaron por la unidad como camino para hacer política para la gente y para desalojar a los corruptos de las instituciones".