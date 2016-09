El Gobierno delega en los presidentes de ADIF y RENFE para informar sobre el accidente de O Porriño

Los presidentes de RENFE y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) serán los encargados de comparecer en el Congreso de los Diputados para informar del accidente de tren ocurrido el viernes pasado en O Porriño (Pontevedra) que se saldó con cuatro muertos. Así lo ha anunciado el ministro de Fomento y de Justicia en funciones, Rafael Catalá, en Radio Nacional de España.



"Hoy mismo estamos viendo la posibilidad de solicitar la comparecencia de los presidentes de ADIF y de RENFE en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para que puedan informar con todo detalle", ha dicho Catalá.



Ha precisado que los servicios jurídicos de su departamento y de la Cámara valorarán el momento en el que se plantea "pero en todo caso con carácter inmediato".



"Yo me he comprometido a la máxima transparencia y estamos informando permanentemente a los grupos parlamentarios de cómo van las cosas y así vamos a continuar en las próximas semanas", ha asegurado.



Ha comentado que "en principio por las características del accidente y por su magnitud y viendo los antecedentes" se ha considerado que "lo razonable es que comparezcan los presidentes de RENFE y de ADIF, de la operadora y del responsable de las infraestructuras".



De todas formas ha aclarado: "No tengo ningún problema en comparecer en el Congreso con total transparencia con este asunto pero nos parecía que el nivel adecuado en este momento estaba en el de los presidentes de RENFE y de ADIF".



De todas formas estima que "si alguien pretende con un accidente en el que ha habido pérdida de vidas humanas y muchos heridos hacer política sería bastante rastrero e impropio".



Ha señalado que este fin de semana ha estado en contacto con representantes de los partidos políticos con los que ha coincidido en que "lo importante en estos momentos son las víctimas y los familiares de los fallecidos y los heridos para atenderles, ayudarles, asistirles en su recuperación física y emocional y con todo el sistema de seguros".



"Ya llegará el momento de saber qué ha sucedido y si hay alguna responsabilidad nosotros seremos los primeros que vamos a estar ahí al frente", ha recalcado.



Ha recordado que "cuando hay un accidente ferroviario tan grave como el que lamentablemente sucedió el viernes o como el que sucedió en su día en Angrois (A Coruña) -en 2013, en el que murieron ochenta personas- se ponen en marcha diversos niveles de investigación, una judicial y otra de la comisión de accidentes ferroviarios que está dentro del Ministerio de Fomento".



Ha añadido que los miembros "son expertos que no reciben directrices ni instrucciones y está acreditada su cualificación e independencia" pero ha añadido que si además el juez, con ocasión de la instrucción penal, considera necesario contar con informes periciales adicionales "está dentro de lo normal y lo razonable".



"Así fue ya en el caso de Angrois y me parece muy lógico que la jueza número 2 de O Porriño lo haya también planteado en esos términos", ha agregado.



El ministro ha asegurado que no se sabe la causa del accidente y que la información que deriva de la caja registro del tren ya está en disposición del juez que y que al parecer mañana se va a abrir.