Los candidatos gallegos buscan a los indecisos

La campaña gallega ha pasado su ecuador y este sábado han hecho parada en la Comunidad el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha apoyado al partido instrumental En Marea, y ambos, al igual que PP, PSdeG y BNG, han solicitado el voto a los indecisos.



El candidato del PPdeG a la presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lo ha hecho en el transcurso de una visita electoral a la localidad coruñesa de Arteixo, y se ha dirigido a aquellas personas indecisas de C's y el PSOE con el objeto de que, si escuchan su llamamiento, se pueda conformar "una mayoría estable" tras las elecciones del próximo día 25.



"Si la mitad -de los que apostaron por Ciudadanos en las pasadas generales- vota al Partido Popular de Galicia, vamos a tener una mayoría estable", ha afirmado.



El jefe del Ejecutivo gallego en funciones ha manifestado que, "si pueden", los partidos de la oposición no le van a dejar gobernar en caso de que el resultado de los populares baje de 38 escaños, que es donde está la frontera del éxito, por lo que ha pedido el respaldo de aquellos votantes del PSdeG que no quieren que este partido "haga presidente de la Xunta de Galicia a alguien de las Mareas de Podemos".



"No es un problema de siglas", ha abundado, sino de defender los ideales de las personas que "creen en Galicia" y se muestran disconformes con la posibilidad de un acuerdo entre los socialistas, que presentan a Xoaquín Fernández Leiceaga, y con En Marea, cuyo candidato es Luis Villares.



La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha estado en A Coruña y Vigo, ha visto a Galicia, no obstante, como un territorio "clave" para frenar "al indigno e insultante" PP, que "tanto amenaza las libertades de todos los pueblos" del Estado.



El histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras, uno de los artífices de la constitución de En Marea, ha apelado, asimismo, al fin del "reinado de déspotas sin ilustración" y ha animado al pueblo a "hacer la política" para romper con "el exterminio de derechos, incluso los humanos".



Y los denominados alcaldes del cambio, Santiago (Martiño Noriega), Ferrol (Jorge Suárez) y A Coruña (Xulio Ferreiro), que en sus respectivas intervenciones han ensalzado la figura "valiente" de Luis Villares, han puesto su gestión al frente de los ayuntamientos de las tres ciudades mencionadas como ejemplo de lo que está por venir en Galicia.

"Voto oculto" del PSOE



El candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha afirmado, en su caso en la ciudad de Pontevedra, que "hay un gran voto oculto del Partido Socialista que se va a poner de manifiesto el 25 de septiembre".



En su intervención, Leiceaga ha pedido a militantes y votantes del PSdeG que el próximo domingo acudan a las urnas para poner en marcha "un cambio solvente y realista".



En esta línea, ha insistido en que "el domingo no puede quedarse en casa nadie que se llame socialista" y en que si hay movilización su partido podrá ganar y lógicamente ser capaz de alcanzar los objetivos propuestos.



Mientras, la portavoz nacional del BNG y candidata, Ana Pontón, ha confesado que nota un ambiente que puede beneficiar a su organización política a medida que pasan los días entre los que todavía no tienen claro su voto.



Ya por último, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido a los gallegos que opten por el voto útil el 25, el cual ha ligado a la formación naranja, puesto que no "da miedo" y esta vez no es necesario ya elegir entre "susto o muerte".



En la Plaza de Platerías de Santiago, donde ha arropado a la candidata a la Xunta, Cristina Losada, el presidente de C's ha dicho que el debate en Galicia no es quién va a ganar las elecciones, "que creo que todo el mundo lo tiene claro", y sí si el PPdeG de Alberto Núñez Feijóo va "a poder hacer lo que le dé la gana, como hasta ahora".



Dicho esto, se ha dirigido a sus votantes, a los del PP y también a los de los socialistas, porque a su juicio esta vez no es necesario depositar la papeleta "con la nariz tapada" por la necesidad de determinar "entre lo malo o lo menos malo", ante la diatriba PP y PSOE, dado que no es preciso "votar al PSOE" como alternativa. "Esta vez pueden votar a C's" los que "quieran apretar a ese Gobierno" de Núñez Feijóo, ha apostillado.



"Con Ciudadanos el miedo no funciona. No damos miedo. Generamos ilusión", ha abundado antes de añadir que "hay muchos votantes centristas, moderados, razonables", de manera que tampoco hay que escoger "entre extremistas y nacionalistas o el conformismo".