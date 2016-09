El candidato de En Marea apela al voto masivo

El candidato de En Marea a la presidencia de la Xunta, Luis Villares, ha participado hoy en uno de sus mítines más multitudinarios y, enérgico, acompañado por el secretario de Política de Podemos, Iñigo Errejón, ha apelado al voto masivo: "¡Revolveos, rebelaos, no os conforméis!".



El acto central de Pontevedra ha sido en el que, por segundo día consecutivo, participa un líder nacional para apoyar a la confluencia, y donde Villares ha apelado a no desmoralizarse con la "zancadilla" que el PP pretende ponerle a la gente "decente".



"Todos los que estamos aquí estamos en pie luchando porque sabemos que es posible un mundo mejor", ha asegurado el candidato.



"Somos un pueblo de gente que lucha, nos enseñaron que había que ser críticos" para ser dueños de nuestro destino, un objetivo que se conseguirá con la victoria de En Marea el próximo domingo, ha dicho.



Para ello, desde la ciudad que es "cuna de Mariano Rajoy", el partido instrumental "reclama la ética, la decencia y la honestidad", que "el mentiroso Núñez Feijóo" no permite.



La ciudadanía reclama saber la verdad, "tenemos derecho a saber la verdad, porque no hay democracia sin capacidad de deliberar".



"Galicia es pasado, presente, futuro, para construir un proyecto de convivencia, que es lo que queremos para nuestro país", dado que desde En Marea buscan "tratar como una familia" a la población, a la que ha querido mandar un "mensaje de justicia social" después de años en los que la "gente", para Feijóo, no ha valido "nada".



El secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, que ha sido el líder más aplaudido de los que hasta ahora han intervenido en la campaña, ha puesto de relevancia el impulso de Galicia en los procesos de confluencia, ya que"habéis demostrado que la gente se puede plantar y cambiar", dado que se consiguió en los Ayuntamientos y en una semana lo haréis en la Xunta, ha dicho.



Ha reivindicado de este modo la campaña de En Marea, frente a la campaña "acomplejada" de Núñez Feijóo: "No he visto que esté contento dejando que vengan sus jefes a hacer campaña", ya que intenta esconder que pertenece al partido de Rita Barberá, cuando es uno de sus líderes.



Galicia necesita un Gobierno que se ponga firme con los que más tienen y los que nunca jamás se han atado el cinturón, ha enfatizado Errejón, y por ello ha abogado por decirles a los que recetan austeridad que "es hora de dejar que la gente respire".



"Para recuperar el consumo tenemos que dejar de asfixiar a la gente y no solo en campaña electoral", ha advertido Errejón, que ha reclamado que "la gente sencilla y trabajadora tenga un gobierno a su servicio".



El número dos por la provincia de Pontevedra, Marcos Cal, ha asegurado que en Galicia se ha iniciado un "proceso de cambio" que es "irreversible", aunque los poderosos están intentando "ganar algo de tiempo".



La número uno por Pontevedra y líder de Podemos Galicia, Carmen Santos, ha pedido, a su vez, acabar con el Gobierno de Núñez Feijóo, que es la mayor "vergüenza de la historia reciente de Galicia".