Arranca la campaña con Feijóo en busca de su tercera mayoría absoluta

Los partidos gallegos han arrancado esta noche la campaña para las elecciones del 25 en las que Alberto Núñez Feijóo, el único candidato que repite, tratará de conseguir una tercera mayoría absoluta consecutiva, mientras que el resto lo que buscan es desbancarlo y poner fin al gobierno del PP.



Todos los candidatos, en la tradicional pegada de carteles, han apelado a sus organizaciones como las mejores ante estos decisivos comicios, y en sus mensajes ha estado muy presente la encuesta del CIS que otorga a los populares una holgada victoria, sin acusar el desgaste de dos legislaturas.



El candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha anticipado que tiene un "doble objetivo" en la próxima legislatura en caso de continuar, que es "el progreso" de las "familias y del país", Galicia, que debe ser un lugar "especial para vivir y para disfrutar".



Núñez Feijóo ha participado en el acto de pegada de carteles en A Coruña, con el que arranca una campaña electoral que plantea con el lema "En Galicia sí" y en la que pide que haya "participación" de principio a fin.



"Tenemos un doble objetivo, que es el progreso de nuestras familias y el progreso de nuestro país", ha subrayado el actual presidente de la Xunta. Ha apelado, asimismo, a la "unidad, responsabilidad, coherencia, estabilidad y progreso" en la Comunidad, como "excepción" dentro del Estado.



El candidato del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha asegurado que su partido "puede garantizar más progreso, más bienestar y más igualdad en Galicia".



Durante una pegada de carteles simbólica en A Coruña seguida de otra en Compostela, Fernández Leiceaga, arropado por más de medio centenar de militantes y simpatizantes, ha hecho una declaración de intenciones de cara a la campaña electoral, que presenta bajo el lema "Una respuesta nueva".



"El cambio en Galicia no solo es necesario, sino que también es urgente. No nos podemos permitir cuatro años más de políticas de recortes, de atentado contra los servicios públicos, de incremento de las desigualdades, de situación precaria para nuestros jóvenes, de una situación tremenda en el mercado laboral y de desmantelamiento de los sectores productivos", ha asegurado.



Ha remarcado que "esa respuesta nueva" de los carteles "hay que darla desde el Partido Socialista" porque "es el que garantiza que el cambio es posible", pues ha demostrado que es capaz "de gobernar Galicia de otra manera".



"Debemos hacer un esfuerzo para que los gallegos comprendan que estamos en un momento decisivo que puede dar lugar a un gobierno muy diferente al de los cuatro años anteriores", ha concluido, al pedir un empuje.



La candidata del BNG, Ana Pontón, ha apostado por "hacer algo tan revolucionario como confiar" en los partidos "propios" de la Comunidad, a la postre, en el suyo.



Pontón ha abierto la campaña también en A Coruña, ante algo más de un centenar de personas, con la mente puesta en el próximo 25 de septiembre y con la pretensión de "construir una Galicia en la que vivir y trabajar con dignidad".



"El BNG es la candidatura de todas las personas que confían en este país y va a ser clave para empezar ese tiempo nuevo, para que podamos construir una Galicia de empleo y bienestar social. Porque derrotar a Feijóo no llega, no basta con cambiar las caras", ha subrayado.



En Lugo, el aspirante de En Marea, Luis Villares, natural de esa ciudad, ha destacado que "es hora de borrar y barrer la miseria de este país".



El candidato ha expresado su deseo de que la campaña sirva para poner fin a la era de Núñez Feijóo y del PP, que dejan en Galicia el rastro de las "siete plagas bíblicas" pero que, lamentablemente, en lugar de "siete días, lo suyo duró siete años", en alusión a su doble mandato, a raíz del cual deja, además, "220.000 parados, los juzgados llenos de corrupción y sobres con dinero negro".



Un escenario al que el partido instrumental en el que está integrado Podemos hará frente, ha asegurado el candidato Villares, porque "Feijóo es la destrucción y la miseria de este país, y enfrente estamos nosotros, está En Marea".



"Traemos la dignidad a la política, somos gente preparada y honesta que venimos a acabar con la corrupción y el sufrimiento causado por el PP. Venimos a crear empleo, venimos a reconstruir el país con un proyecto basado en la democracia y en la justicia social. Queremos echar al PP para conseguir un país más justo", ha proclamado.



En Vigo, la candidata de Ciudadanos, Cristina Losada, ha apelado al "voto útil" porque tomar la decisión de apoyar a esta organización política "es lo más útil en estos momentos", una reflexión tras la que se ha mostrado convencida de que serán "decisivos" y entrarán en el Parlamento.



En quince días, ha subrayado en la tradicional pegada de carteles, en su caso en el paseo marítimo de Bouzas, los ciudadanos percibirán que la formación naranja es la que tiene las propuestas más "sensatas y mejores", las que dan respuesta a los problemas reales en un momento en el que toca recordar que la política ha de estar "al servicio de la ciudadanía y no al contrario".



Ha transmitido este mensaje de "ambición y confianza" y, a su lado, el vicesecretario general de C'S, José Manuel Villegas, ha pedido apoyo para "el aire fresco" que aporta esta fuerza, la que lidera Albert Rivera, que el próximo domingo estará en Galicia.