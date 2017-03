Zidane condena al fracaso a Florentino en el mercado

La presumible salida de James, y la indecisión de Isco, han propiciado que Florentino Pérez, tres años después de fichar al colombiano, se planté acudir al mercado con el objetivo de protagonizar un gran movimiento. Hazard y Mbappé son los nombres que más suenan en el seno del madridismo, pero el empeño de Zidane en el 4-3-3 imposibilita cualquier operación, ya que la cuantía a desembolsar sería demasiado elevada como para relegar a estos futbolistas al banquillo. Así, difícil hallar recambio ante las salidas.

El momento oportuno

La ‘décima’ fue un punto de inflexión para Florentino Pérez. El presidente, que a lo largo de su historia ha exhibido su poderío económico con fichajes de altura, frenó el desembolso del club tras vislumbrar la solidez de un equipo con un esquema asentado. Tras Bale (2013), el único crack que ha desembarcado en Chamartín ha sido James (2014), forzado tras la marcha de Özil y Di María. Desde entonces, la plantilla se ha reforzado hasta situarse como la más completa del panorama mundial.

Sin embargo, la necesidad de vislumbrar un cambio crece entre la afición. Una novedad, alguien que aporte frescura a un conjunto que pese a su liderato en Liga presenta dudas en su juego. Al margen de la portería, donde Keylor Navas no tiene garantizado su futuro, los intereses del Real Madrid apuntan hacia un nombre, según han informado diversos medios: Hazard. El belga, talento del Chelsea, es un admirador de Zidane, y viceversa.

Imposible garantizar la titularidad

Sin embargo, es el propio técnico el que imposibilita la maniobra. El empeño puesto en el 4-3-3, con la base clara en la medular (Casemiro, Kroos y Modric), imposibilita la llegada de nuevos jugadores para la zona ofensiva. Hazard, que sin jugar de ariete suma más tantos que Benzema (once), no abandonaría los éxitos del club londinense por emprender una aventura en la que su condición de titular sería más que cuestionable. Con Bale y Ronaldo en los extremos y la predilección de Zidane en Benzema, no existe vacante alguna.

Sucede algo similar con el caso de Mbappé, el joven francés que tras explotar en el Mónaco ahora se disputa media Europa. El técnico del Madrid reconoció en rueda de prensa que trató de ficharlo en el pasado, y su intención, transcurridos los años, no ha cambiado un ápice. La velocidad y el desparpajo del galo contrastan con la cuantía de la operación (en torno a 80 millones de euros) que harían absurdo un movimiento de Florentino Pérez para que este fuera relegado al banquillo.

Como se ha apreciado en la Champions o en otros envites decisivos, Zidane es reacio a apostar por el 4-4-2, pese a que este le garantice un mayor control del balón. Ante el Eibar, la última ocasión en la que abogó por este esquema, se apreció al mejor Madrid de la temporada, con Isco y James como batutas. La BBC ha perdido parte de su rédito, pero Zidane sigue empeñado en concederles todo el protagonismo. Con ellos, ningún crack del mercado tiene cabida en el Madrid. Lo cual deja al Madrid sin sustitutos de altura ante la previsible marcha de James e incluso Isco.​