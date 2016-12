Xabi y Navas, pendientes de su regreso a casa

Grandes futbolistas europeos, de la talla de Robben o Ribery, aún desconocen donde militarán la próxima temporada. Entre ellos se encuentran tres españoles: Cazorla, Xabi y Navas. A excepción del primero, cuya renovación parece avanzada, los otros dos aspiran a regresar a casa el próximo mes de julio. Con 35 y 31 años de edad respectivamente, vasco y sevillano parecen decididos a emprender un último camino en la élite en los clubes que les vieron crecer, y que curiosamente ahora atraviesan un momento idílico.

Sólo restan unos días para adentrarnos en el 2017. Con casi la mitad de la temporada completada, son muchos aún los futbolistas que no han conseguido ganarse la renovación en su club. Y no precisamente jugadores de segundo nivel: Robben, Ribery, Ibrahimovic, Pepe Motta… Una amplia lista, de la que no quedan exentos los españoles Santi Cazorla, Jesús Navas y Xabi Alonso. El primero está cerca de renovar su contrato con el Arsenal, pero los otros dos podrían partir gratis el próximo verano.

Guardiola ha demostrado que Navas entra en sus planes, aunque ni mucho menos le ha otorgado un papel de estrella. El extremo ha disputado diecinueve encuentros esta campaña, aunque en nueve de ellos lo ha hecho como suplente. El futbolista se siente con confianza y cualidades para asumir una última aventura de calibre. Es ahí donde entra en escena el Sevilla, que tras unos primeros meses excelsos la siguiente campaña necesitará reforzarse para mantenerse entre los mejores en Europa.

Como ya apuntaron varios medios españoles como El Confidencial, Sampaoli le sigue de cerca. Y Navas estaría encantado con la posibilidad de regresar al club donde se crió, y donde ya le aguardan con los brazos abiertos. Tras la salida de jugadores como Banega o Reyes el pasado verano, el Sevilla podría costearse su ficha, el principal problema sería ubicarle en un hueco donde asuma un rol protagonista, en una plantilla donde el técnico chileno cuenta con un cúmulo de jugadores asentados.

El otro futbolsita que podría volver a casa el próximo mes de julio es Xabi Alonso. La etapa del ex madridista en el Bayern de Múnich parece acercarse a su conclusión. Y todo pese a que Carlo Ancelotti ha mostrado su total confianza en el mediocentro, al que sólo ha dejado en el banquillo por decisión propia en uno de los dieciséis partidos disputados en la Bundesliga. Su edad, 35 años, parece un impedimento para la directiva alemana, que ya trabaja en la búsqueda de un sustituto.

Adrien Rabiot y Marco Verratti, del París Saint-Germain, y Julian Weigl, la perla del Dortmund, son los preferidos para relevar a Xabi. Sobre todo el italiano, a quien Ancelotti tubo en Francia bajo su batuta, y a quien ya trató de traer a Madrid. Para Alonso es el momento oportuno de regresar a casa, tras vislumbrar cómo la Real Sociedad ha recuperado ese status importante en la Liga Española, que la podría llevar a Europa la próxima temporada.

Actualmente el equipo de Eusebio se encuentra en la quinta posición, con veintinueve puntos tras dieciséis jornadas. Un puesto por encima del Atlético de Madrid. De confirmarse este gran nivel de la Real, el equipo blanquiazul estaría obligado a reforzarse de cara a la próxima temporada. La opción de Xabi Alonso sería del agrado tanto para directiva como afición. Un caso similar al de Navas, aunque en el norte sí le garantizarían al mediocentro un puesto de indiscutible.