Xabi Alonso dice adiós al fútbol con un emotivo tuit

Xabi Alonso vive sus últimas horas como futbolista profesional. A sus 35 años, el tolosarra ha anunciado a través de las redes sociales su adiós al deporte profesional, que abandonará si no cambia de opinión una vez que finalice la presente temporada. El mediocentro finalizará así su carrera en el Bayner de Múnich y no la Real Sociedad, equipo de sus amores donde comenzó a forjarse como futbolista y donde el mundo del fútbol presagiaba que daría sus últimos pases.

"Lo viví. Lo amé. Hasta pronto, hermoso juego". Estas han sido las palabras utilizadas para despedirse del deporte al que como el propio jugador afirma dice haber amado. Además de las emotivas frases el tuit es acompañado de una imagen, en la que se ve al tolosarra despidiéndose con la mano izquierda, mientras sostiene sus botas con la mano derecha y se aleja en lo que parece ser un campo de fútbol de entrenamiento.

El ex jugador de la Real Sociedad y del Liverpool puede presumir de un gran palmarés. En el mundo del fútbol lo ha ganado casi todo, aunque siempre le quedará la espina clavada de no haber conseguido ningún trofeo con los 'txurri urdines'. Cerca estuvo en la temporada 2002/2003 cuando el Real Madrid le arrebató al equipo donostiarra el título de Liga en las últimas jornadas del campeonato. Justo un año después fue traspasado al Liverpool por 10.5 millones de euros. En Anfield, con Rafa Benítez como entrenador, logró alzarse con la Champions League en aquella épica final contra el Milan en la que los diablos rojos lograron levantar el 3-0 que cosecharon durante los primeros 45 minutos para acabar imponiéndose en la tanda de penaltis.

En Inglaterra permaneció cinco años, hasta que Florentino Pérez lo fichó para el Real Madrid a cambio de 30 millones de euros. Allí coincidió con Mourinho, uno de sus grandes defensores dentro y fuera del terreno de juego. Precisamente con el luso Alonso consiguió uno de los pocos títulos que le faltaban en su palmares, una gran Liga, que además fue recordada y apodada como 'La Liga de los récords' por la gran cantidad de goles que logró anotar esa temporada el equipo de Chamartín. Con 'Mou' también logró una Copa del Rey.

Más tarde, con Ancelotti en el banquillo el mediocentro se alzó con la segunda 'orejana' de su dilatada carrera. Fue en Lisboa contra el Atlético de Madrid, pero sin Alonso en el campo. El tolosorra estaba sancionada y no pudo ayudar a sus compañeros a levantar la deseada 'décima'. A pesar de ello, sus imágenes de sufrimiento y de euforia con el gol de Sergio Ramos en el 93' dieron la vuelta al mundo.

Tras cinco temporadas con el Real, el 29 de agosto de 2014 ficha por el Bayern München del técnico Josep Guardiola, por 10 millones de euros. Con el equipo alemán ha conquistado dos ligas, aunque en su debe está el de no haber podido convertir en campeón de la Champions League a la escuadra alemana. En su primer año en el equipo bávaro fue su ex club, el Real Madrid, el que le apeo de la competición en semifinales. En su segunda temporada en Alemania fue el Barcelona el que le apartó del sueño. Y el pasado año, el verdugo de Alonso y los suyos fue otro equipo de la capital de España, el Atlético de Madrid. En esta su última temporada y con Ancelotti en el banquillo del Bayern intentará el último asalto a la máxima competición del fútbol europeo.

Con la Selección Española, Alonso puede presumir de haber sido internacional absoluto durante 11 años (2003–2014), en las que ha disputado 114 partidos y ha marcado 16 goles. Además, ha formado parte de la generación de oro del fútbol español con la que ha conquistado dos eurocopas, en 2008 y 2012, y un Mundial, el de Sudáfrica en el año 2010.

Las reacciones en las redes sociales a la despedida del tolosarra no se han hecho esperar. Muchos jugadores, compañeros y ex compañeros del mediocampista han querido mostrar su cariño en un momento tan especial como la retirada de un futbolista.

