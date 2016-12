Valverde se postula como el sustituto de Luis Enrique

El Fútbol Club Barcelona vive en una larga calma tensa durante los últimos meses. El equipo tiene muchos altibajos en su juego, mientras que el Real Madrid ya está tres puntos por encima del club azulgrana en la Liga, con un partido menos para los blancos. Los culés han cedido demasiados puntos en el Camp Nou y han echado excesivamente de menos a jugadores como Andrés Iniesta, en gran parte porque ni los fichajes ni el fondo de armario funcionan como se esperaba.

Ante esta situación, la sombra de una temporada fallida, sin ningún titulo importante, parece cada vez más alargada. El equipo también sufrió en el partido frente al Manchester City en la Champions y depende demasiado de que las lesiones respeten a unos cuantos jugadores clave para conseguir el triunfo en eliminatorias complicadas.

Por supuesto, en Camp Barça tienen motivos para creer que pueden reconducir la lograr un triplete como el del 2015, pero en las oficinas también saben que tienen que ser prudentes a la hora de apostar por la continuidad de un proyecto que dentro de unos meses puede quedar tocado. De hecho, a nadie parece importarle que la renovación de Luis Enrique esté completamente parada.

El entrenador asturiano no es del agrado de un sector importante de la prensa, por lo que las críticas pueden ser feroces a final de temporada si no consigue grandes éxitos. Además, el entrenador no es santo de la devoción de Messi, por lo que las negociaciones de la ampliación del contrato del argentino también le pueden perjudicar, por mucho que intente agradarle en rueda de prensa.

Sin grandes nombres

Además, el entrenador también muestra un punto de cansancio psicológico por la responsabilidad del puesto. "No sé si renovaré; no tengo ninguna duda de que estoy en el mejor equipo, en el mejor club, con los mejores jugadores, en casa, con mi familia aquí, ganando cosas y disfrutando muchísimo, también hay un parte dura de esta profesión que me cuesta, que tiene su cosa negativa y que tengo que valorar de cara a las próximas temporadas", comentó el entrenador en una entrevista concedida a Barça TV.

De hecho, el asturiano deja entrever que se tomará al menos un año sabático si no llega a un acuerdo con su actual equipo. "Tengo tiempo, el club se mantiene al lado mío planificando el futuro más inmediato, centrados en el presente. Y sé positivamente que, si no es aquí, no será en ninguna parte, con lo cual ya veremos".

Por su parte, la dirección deportiva intenta calmar los ánimos y filtra que no hay ni una llamada a otro entrenador. Sin embargo, la realidad es que no encuentra muchos nombres que encajen con la filosofía del club, una vez que el técnico del filial no tiene el suficiente postín para dar el salto. Por otro lado, Eusebio triunfa en la Real Sociedad, pero su relación con Bartomeu y compañía quedó muy deteriorada tras su destitución como técnico del segundo equipo azulgrana.

Así las cosas, Valverde es el único que encajaría sin dudarlo en el club. El Barça lleva años detrás del técnico del Athletic, puesto que Zubizarreta era un enamorada de sus ideas. No obstante, ‘el Txingurri’ nunca estuvo por la labor de regresar a la que fue su casa como futbolista. Sin embargo, acaba contrato en el mes de junio y según publica Marca ahora estaría dispuesto a dar el salto a un grande e incluso se mostraría expectante ante la situación de Luis Enrique. Después del fracaso del Tata Martino, al Barça no le quedan ganas de apostar por nombres ajenos a la entidad, aunque también es cierto que Valverde tampoco es un hombre acostumbrado a tratar con grandes estrellas. Frank de Boer o Laurent Blanc podrían haber cumplido los requisitos en otro tiempo, pero sus experiencias en el Inter y en el PSG no resultaron del todo alentadoras. No obstante, Valverde solo jugó dos años como futbolista en el Barcelona, entre 1988 y 1990.