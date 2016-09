Toni Freixa manda al psiquiatra a los madridistas catalanes

El Real Madrid tiene más de 125 peñas en Cataluña. De hecho, la Comunidad Autónoma en la que juega su eterno rival es uno de los bastiones históricos de los merengues en España. No obstante, el Barcelona no tiene esa misma facilidad para agrupar a sus aficionados en Madrid, ya que solo cuenta con 14 peñas en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el Barça tiene muchas más peñas dentro de Cataluña que el Madrid dentro de su propia Comunidad. En cualquier caso, los blancos todavía ganan de goleada en todo el territorio nacional y dominan en todas y cada una del resto de las Comunidades.

Sin embargo, los aficionados que viven en ‘territorio comanche’ viven el fútbol con una intensidad especial, aunque sean auténticos enemigos públicos para el resto. Pese a todo, muchos piensan que su único ánimo que les mueve a la hora de agruparse en torno a los colores que la mayoría de sus vecinos utilizan es el de provocar.

Sin ir más lejos, el exdirectivo barcelonista Toni Freixa ha demostrado que piensa así al contestar a un tuit de una cuenta llamada Madridismo catalán que le felicitaba por el “Día Internacional del Amargado”. El excandidato a la presidencia del Barcelona no se cortó al contestarle y escribió un mensaje insultante para miles de aficionados al fútbol. “Ser madridista y catalán a la vez es imposible. Cuídate y que te quieran, porque ni un psiquiatra te va a curar”.

Ser madridista y catalán a la vez es imposible. Cuídate y que te quieran porque ni un psiquiatra te va a curar https://t.co/RYE7JShgEe — Toni Freixa (@tonifreixa) 3 de septiembre de 2016

Los gritos en el Bernabéu contra Cataluña justifican su afirmación

Como no podía ser de otra forma, esta afirmación generó un gran revuelo en las redes sociales, por lo que Toni Freixa decidió atender a los micrófonos de la Cope para explicar su postura. En un primer momento, el hombre que paso de amigo a rival de Bartomeu defendió que no dijo ninguna locura. “Mi tweet tiene más de 500 'likes' y por lo tanto en Cataluña hay mucha gente que se siente identificada con lo que he dicho”, comentó.

Además, el abogado considera que la actitud de unos cuantos en el estadio madridista justifica su tesis. “Yo he tenido la suerte de estar en el Bernabéu muchas veces y ahí he escuchado muchos gritos contra Cataluña. Ningún catalán puede sentirse a gusto en un estadio en el que profieren gritos contra la condición de catalán”, opinó.

En cambio, Freixa reculó al término de su intervención para intentar calmar los ánimos de alguna manera. “Siempre había pensado que era complicado siendo catalán apoyar a un club que tiene una afición que profiere esos gritos, pero como ya digo, me he dado cuenta por las reacciones de que los madridistas y yo tenemos amor por Cataluña, y estoy contento”.

Finalmente, el exdirectivo azulgrana señaló que en el Camp Nou nunca se han dado este tipo de situaciones, según su apreciación. “En el Camp Nou gritos en contra de España no hay, y si los hay están muy mal”, dijo para zanjar el asunto.