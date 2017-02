Sporting de Gijón vs Atlético de Madrid, en vivo y en directo online

Argentina (09:00 horas): DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile (09:00 horas): DIRECTV Sports Chile, DIRECT Play Deportes

Colombia (07:00 horas): DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

México (06:00 horas): Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Perú (07:00 horas): DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú

También se podrá divisar en:

El encuentro se podrá seguir a través de Bein Sport en España, a partir de las 13.00 horas

POSIBLES ALINEACIÓN del Sporting de Gijón: Cuellar, Lillo, Meré, Amorebieta, Canella; Vesga, Sergio, Cases; Burgui, Moi Gómez y Traoré.

POSIBLES ALINEACIÓN del Atlético de Madrid: Moyá, Vrjsaiko, Lucas, Savic, Filipe Luis; Carrasco, Koke, Gabi, Correa; Griezmann y Torres.

Aunque el partido es vital para ambos conjuntos, el Atlético de Madrid estará condicionado por el encuentro de la Champions League que disputa el próximo martes en Alemania, ante el Bayer Leverkusen y que podrán seguir en vivo y en directo online también en Estrella Digital. Por este motivo, se espera que el Cholo Simeone realiza alguna rotación en su once inicial.

La dura derrota sufrida en el feudo colchonero supuso el comienzo de una ola de críticas hacia el entonces entrenador de los gijoneses, Abelardo. Al final, una mala racha de resultados acabaron con la dimisión del 'Pitu' y con la llegada al banquillo del ex del Levante, Rubí.

En el partido de la primera vuelta disputado en el Vicente calderón, el Atlético de Madrid logró una ganar por 5-0 a los asturianos en lo que supuso la segunda victoria consecutiva de los del Cholo Simeone en esta Liga Santander. Los goles del encuentro llevaron la firma de Griezmann y Torres, ambos con un doblete, y de Gameiro que además también asistió al '7' francés en el primer tanto de los colchoneros.

Ambos conjuntos llegan al encuentro con la moral por las nubes después de ganar sus últimos partidos ligueros. Los de Simeone lograron una épica remontada ante el Celta de Vigo (3-2) en los minutos finales con golazos incluidos de Carrasco y el ídolo de la grada, Fernando Torres. El Sporting de Gijón viene de imponerse por 0-2 al Leganés, uno de sus rivales directos en la lucha por eludir el descenso.

Por su parte, el Sporting de Gijón buscará dar una alegría a su afición en su propio feudo. Además, de conseguir la victoria los asturianos saldrían momentáneamente de los puestos de descenso a la espera de que lo haga el Leganés en el encuentro que le enfrenta al FC Barcelona, en el Camp Nou. Ahora mismo, los de Rubí se encuentran a dos puntos de salvación y el objetivo de quedarse en Primera División está más cerca.

Los dos equipos llegan con la necesidad de ganar el encuentro para no alejarse de sus respectivos objetivos marcados a comienzo de la temporada. El Atlético de Madrid necesita los tres puntos para quemar sus últimas opciones de engancharse a la pelea por el título de Liga, aunque ahora mismo su principal meta es alcanzar al Sevilla, tercero en la tabla clasificatoria, que se encuentra a cuatro puntos de los colchoneros.