Sorteo Champions League, en vivo y en directo online

Sorteo de los cuartos de final de la Champions League, en vivo y en directo online.

El sorteo podrá seguirse en directo en streaming a través de la web de la UEFA y en Estrella Digital.

Final: sábado 3 de junio, Estadio Nacional de Gales

Semifinales: sorteo 21 de abril, partidos 2/3 y 9/10 de mayo

También se conocen ya el resto de las fechas designadas en el camino a Cardiff:

Recordamos que está fijado que la ida de los cruces de cuartos de final se disputen el 11 y 12 de abril, y la vuelta sólo una semana después: 18 y 19 de abril.

Todos los equipos clasificados habían pisado la antepenúltima ronda al menos una vez en los dos últimos años, a excepción del Leicester, que jamás había llegado tan lejos. De ahí que lo festejaran a lo grande:

El máximo goleador hasta el momento en el torneo es Leo Messi, con once. Y tras la eliminación del PSG de Cavani, parece complicado que alguien le robe el trofeo.

De todos los supervivientes, sólo tres pueden presumir de sumar seis triunfos en los ocho partidos disputados hasta la fecha: Barcelona, Atlético y Bayern.

¿Les suenan de algo estos jugadores? Quizás los más determinantes en los triunfos de sus respectivos equipos.

Si os perdisteis algún partido, aquí podéis vislumbrar los goles y las mejores jugadas.

Este es el once más destacado de los octavos de final

Probabilidad de que haya un enfrentamiento español: 42.86%

Probabilidad de que a un equipo español le toque un equipo italiano: 42.86%

Probabilidad de que a un equipo español le toque un equipo francés: 42.86%

Probabilidad de que a un equipo español le toque un equipo inglés: 42.86%

Probabilidad de al menos una eliminatoria español-alemán: 68.57%

A continuación, unas probabilidades de lo más curiosas que ha publicado el diario Marca:

Los emparejamientos de cuartos de final se determinarán por un sorteo abierto, en el que no habrá equipos cabezas de serie y en el que podrán quedar emparejados equipos del mismo país. El conjunto extraído en primer lugar jugará el partido de ida en casa.

Mucha presencia española. Puedes revivir los encuentros de Atlético, Madrid y Barcelona.

We have our final eight! #UCL pic.twitter.com/vUeFrqb6aX