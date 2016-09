Sergio Ramos 'enchufa' a su gran amigo en ‘la Roja’

Zinedine Zidane trajo tranquilidad a todos los estamentos del Real Madrid con su llegada en el mes de enero y sobre todo con la posterior consecución de ‘la Undécima’. Sin embargo, el técnico galo no lo tuvo nada fácil a la hora de pacificar en algunos ámbitos y uno de los aspectos más delicados que se encontró fue la lucha latente entre muchos futbolistas y el jefe de los servicios médicos, el doctor Jesús Olmo.

Muchos empezaban a asegurar que el médico tenía muy poco futuro en el club, pero a base de mano izquierda el técnico consiguió que la cuestión no explotase. Habló siempre de las múltiples lesiones de sus jugadores con mucha cautela, mientras que el club permitía que los futbolistas se tratasen con algunos profesionales despedidos por Olmo en medio de una gran lucha de egos.

Uno de esos especialistas era Pedro Chueca, un fisioterapeuta que fue un gran amigo de Raúl y de Hierro y que con el tiempo se convirtió en el hombre de confianza de Sergio Ramos. Este hombre es considerado por muchos como una auténtica eminencia en su disciplina, aunque en muchas otras ocasiones le habían cerrado las puertas de la selección.

Luis Aragonés no le quería

De hecho, en el Mundial de Alemania 2006, Raúl intentó que Chueca viajase con ‘la Roja’, pero Luis Aragonés se negó rotundamente. Además, Ramos lo intentó posteriormente, mientras que Vicente del Bosque mantuvo el veto, a pesar de que el técnico salmantino conocía al fisioterapeuta de sus muchos años de trabajo en el Real Madrid.

No obstante, Julen Lopetegui no ha visto inconvenientes para negarle su capricho a su capitán. De hecho, Sergio Ramos ha conseguido que su amigo viaje a León con todo el grupo. En cualquier caso, esta no es ningún trato de favor con el de Camas, puesto que el entrenador vasco apuesta por la flexibilidad y permite que cada jugador viaje con su fisio de confianza, algo que ocurre en muchas otras selecciones.

Pese a todo, esta por ver si la guerra médica del Real Madrid es un capítulo cerrado completamente, puesto que en un principio se solucionó con dar a los jugadores total libertad para que se tratasen con sus profesionales de confianza, siempre que eso ocurriera fuera de Valdebebas. Sin embargo, la temporada empieza con el alargue de las lesiones de Keylor Navas y de Karim Benzema, por lo que las preguntas en rueda de prensa en torno a estas cuestiones volverán a ser muy delicadas.