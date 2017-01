Rakitic confiesa que su relación con Luis Enrique está rota

Pese a la agónica clasificación del Barcelona para los cuartos de final de la Copa del Rey, las aguas no terminan de bajar tranquilas para el club azulgrana. El desplante del club y de Luis Enrique a Piqué no ha sentado nada bien a la plantilla. De hecho, la MSN está al lado del central y todos se sienten algo indefensos ante la actitud de una directiva que les apunta como culpables.

Sin embargo, todo eso son problemas pasajeros, que se solucionarán si llegan los buenos resultados, aunque la diferencia con respecto al Real Madrid en Liga empieza a ser muy peligrosa. Por el contrario, parece que la situación de Rakitic dentro del equipo empieza a ser mucho más delicada y para algunos el jugador ha quedado señalado de forma definitiva.

El equipo tuvo muchísimas dificultades para encontrar el rumbo en el centro del campo al inicio de la temporada. La baja de Iniesta se notó demasiado porque ninguno de sus compañeros fue capaz de coger el timón y el equipo se partió en muchos partidos. Solo la presencia de los tres grandes atacantes logró rescatar muchos puntos, puesto que la fluidez en el juego brilló por su ausencia.

Luis Enrique tenía muchos jugadores para cubrir la baja del manchego, pero ni André Gomes, ni Rafinha, ni Denis Suárez, ni Arda Turan le terminaron de convencer en esa posición. Asimismo, Sergio Busquets también se mostró muy lejos de su mejor nivel, por lo que se veía a las claras que la zona del campo, que con Xavi Hernández había servido para marcar diferencias y crear un estilo hace muy poco, era la causante de todas las debilidades del equipo.

Por todo eso, daba la sensación de que Rakitic iba a formar pareja con Iniesta, cuando el ‘8’ volviera a estar disponible. No obstante, al entrenador azulgrana no le gustó nada la hora de partido que jugó el croata en el último Clásico. André Gomes no jugó nada bien en ese encuentro, pero pese a ello el míster decidió sustituir primero a Rakitic para dejar sitio al recién recuperado Iniesta.

El equipo mejoró muchísimo con el de Fuentealbilla en el campo en ese partido y al menos en juego creció considerablemente durante las fechas posteriores. En cambio, Rakitic dejó de contar, mientras que André Gomes compartió protagonismo con Denis Suárez, a pesar de que ninguno de los dos enamora con sus actuaciones sobre el césped a los aficionados culés.

Suplente y fuera de la convocatoria

Rakitic no ha jugado ni un solo minuto en ninguno de los tres últimos partidos ligueros por decisión técnica y contra el Villarreal quedó incluso fuera de la convocatoria. Además, en el partido de vuelta de la eliminatoria copera frente al Athletic, el entrenador solo le sacó al campo cuando quedaban diez minutos para que terminara el encuentro, con el único objetivo de perder tiempo.

Los síntomas de divorcio entre el futbolista, que ha marcado tres goles y ha dado una asistencia en lo que va de curso, y el entrenador son evidentes, aunque hasta ahora todos lo llevaban con discreción. Rakitic llegó al club en junio de 2014 y desde el principio fue un fijo en las alineaciones del asturiano, hasta el punto de que nunca se había perdido dos partidos seguidos sin estar lesionado.

Así las cosas, no parece nada descartable que el jugador busque una salida a final de temporada si las cosas continúan así. El Barça le fichó por 18 millones de euros y ahora podría venderle por mucho más, mientras que por lo que parece el jugador vería con buenos ojos jugar en nuevos destinos como la Juventus. Rakitic tiene varios amigos allí y según publica The Sun forma parte de un grupo de Whatsapp en el que están todos los croatas del equipo transalpino y Dani Alves.

Los jugadores de la Vecchia Signora se dedican a darle envidia al centrocampista azulgrana, puesto que comparten fotos en las que se ve el buen ambiente que tienen en el vestuario. Asimismo, ‘Iván ‘El Terrible, también aprovechas ese espacio para desahogarse con sus amigos. "Rakitic escribe sobre su malestar en el Barcelona, que su relación con Luis Enrique se ha roto y de su voluntad de cambiar de aires". Su actual contrato termina en junio de 2019.