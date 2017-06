Pulso entre Cristiano y Florentino

Cristiano Ronaldo se reunirá la próxima semana con los dirigentes del Real Madrid, después de que concluya la Copa Confederaciones, donde Portugal sigue con paso firme gracias en gran parte al extremo, MVP en los dos partidos que ha disputado hasta la fecha en dicha competición.

Según ha afirmado el diario Marca, el futbolista de 32 años se citará con el presidente, Florentino Pérez, al que le presentará dos ofertas provenientes de dos clubes. La más atractiva es la del París Saint-Germain, que le garantizaría mantenerse en un elevado nivel competitivo y a la par incrementar su salario anual. La otra llega de la Superliga China, más suculenta económicamente, pero que no convence al luso, reacio a abandonar Europa.

Ronaldo quiere seguir al frente con su pulso al conjunto blanco, una seria amenaza que la que tendrá que lidiar Florentino, que aspira a hacer cambiar de idea a su pupilo. El presidente ansía mantener al máximo goleador histórico del club, pero si la oferta que trae el portugués ronda los 200 millones de euros, el Madrid tendría dificultades para resistirse.

El miércoles, el diario AS informó que Cristiano había cambiado su opinión respecto al club, después de que Florentino no dudara en defenderle públicamente de las acusaciones por fraude fiscal que han puesto en duda la figura del portugués. “Siempre defenderé a Cristiano como como persona y como jugador”, declaró el presidente del Madrid en una entrevista concedida el pasado lunes a Onda Cero. “Es una buena persona. Esta herido, y es lógico, por que el considera que no ha hecho nada mal”, añadió, antes de zanjar que la intención de Cristiano no es que “pagáramos su multa, él no es así”.

Mientras, el Madrid tiene como una de sus prioridades a Mbappe, que podría cubrir la baja del crack luso. Un futbolista por el que también pelea Wenger. Mientras, el Manchester United se mantiene en un segundo plano respecto a su ex jugador. Si bien aún no han realizado ninguna oferta por él, los asesores del jugador han señalado que sería el único club de la Premier en el que Ronaldo aceptaría recabar.