Los veteranos retratan a los más jóvenes de cara al gol

El tiempo no ha hecho mella en los delanteros que han dominado el fútbol en la última década. Han resistido al paso del tiempo, indemnes a los más precoces, cuyo empujón es demasiado tímido para desbancar a los más veteranos. Messi, Ronaldo, Suárez, Higuaín, Cavani, Ibrahimovic... la treintena domina en la tabla de máximos goleadores de las cinco grandes ligas. Salvo excepciones (Kane o Lukaku), los rostros que cada fin de semana festejan un tanto son los mismos de antaño. Un problema de falta de relevo, que figuras como Gabriel Jesús tratarán de resquebrajar.

Falta de relevo

La emersión que hace casi una década protagonizaron figuras ya elevadas a la categoría de ilustres como Fernando Torres, Gonzalo Higuaín o Luis Suárez, Messi y Cristiano al margen, se echan en falta en la actualidad, donde la falta de un relevo fiable en la zona ofensiva de los equipos punteros salta a la vista. Los años transcurren, pero son los mismos los que curso tras curso lideran la tabla de máximos goleadores en las cinco grandes ligas del continente europeo. Un problema que no yace en la falta de confianza en los jóvenes, sino en la escasa capacidad de estos para reclamar un hueco.

En los últimos años esto se ha refrendado, con los movimientos de Ibrahimovic o Falcao, y el interés permanente en contratar a jugadores que rondan la treintena, los únicos que salvo excepciones otorgan tranquilidad de cara a portería. De ahí que pese al bajón de algunos nombres, como en el caso de Benzema, el Madrid presente diversas dudas a la hora de hallar un sustituto. Hombres como Dybala, cuya repercusión crece cada fin de semana, no son en cambio ese perfil de ‘killers’ que garantizan más de veinte tantos en la competición doméstica.

Los números son claros

Sólo hace falta echar la vista a quienes ostentan más tantos tras superar el ecuador de la temporada. En la Liga española, de los cinco primeros, Griezmann es el único que no alcanzará la treintena este curso, y se queda lejos (26 primaveras) de ser un futbolista revelación. Suárez, Messi, Cristiano y Aspas ya no sorprenden a nadie. Algo similar sucede en la Premier, donde Lukaku y Kane no son suficientes para impedir que Alexis, Ibrahimovic y Diego Costa asuman gran parte del protagonismo.

La Liga Italiana está comandada por Higuaín, Dzeco y Mertens, con la única irrupción de Belotti e Icardi. En la Ligue 1, Cavani (veinticinco tantos) se muestra un escalón por encima de Lacazette (26 años), Gomis (32), Falcao (31) y Plea (24), la única sorpresa en la lista. En la Bundesliga, Aubameyang, Modeste, Lewandowsky y Wagner rozan la treintena. La única excepción entre los cinco máximos goleadores, con registros bastante inferiores, es Wegner, el delantero del RB Leipzig, equipo que prescinde de los futbolistas mayores de 23 años.

En el promedio goleador de aquellos jugadores que han sobrepasado la decena de partidos se acentúa la diferencia. Los únicos que garantizan un tanto en menos de cien minutos de intervención son Cavani, Lacazette, Falcao, Higuaín, Mertens, Aubameyang, Suárez, Messi y Ronaldo. De estos nueve futbolistas, sólo los arietes de Dortmund y Lyon están por debajo de los treinta años. Datos preocupantes, que sólo unos pocos como Gabriel Jesús parecen destinados a resquebrajar. De momento, los veteranos persisten al tiempo.