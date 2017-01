Premios ‘The Best’: El Madrid aplasta y Messi recibe otro revés

Han pasado nueve días desde que el 2016 echó el cierre, pero Cristiano Ronaldo aún recibe los frutos de un año de ensueño. El futbolista portugués se ha proclamado campeón del premio The Best FIFA Football Awards que otorga la FIFA y que se este curso se entregaba por primera vez, tras la ruptura con France Football tras seis años de unión. El luso, que conquistó Champions, Eurocopa y Mundialito, superó en la votación a Messi y Griezmann en un podio idéntico al del último balón de oro. Es la decimoquinta distinción que ha recibido Ronaldo con motivo de su última temporada. Madrid y Barcelona, con nueve miembros en total, los más representados en el once ideal.

El antiguo ‘Fifa World Player’

El pasado mes de septiembre se conoció la ruptura entre la FIFA y France Football, que tras seis años de unión abogaron por volver a entregar sus premios por separado. Después de que la prestigiosa revista francesa entregara el pasado mes de diciembre el Balón de Oro, este lunes la FIFA, como hacía hasta 2010 con el FIFA World Player, ha hecho entrega del The Best FIFA Football Awards. Cristiano Ronaldo, como hacían presagiar todas las quinielas, se ha proclamado campeón frente a Messi y Griezmann, tercero en discordia en sendas distinciones.

"Quiero agradecer a todo mi equipo y al entrenador lo que han hecho por mí. También quiero dar las gracias a mi familia, a mis hermanos, mi madre y todo el personal que ha estado ahí. 2016 fue el mejor año de toda mi carrera. He cumplido las expectativas. Lamento que algunos jugadores del Barcelona no puedan estar con nosotros", ha confesado Cristiano.

Pese a las distintas voces del mundo del fútbol que tras el triunfo del portugués en el Balón de Oro mostraron su indignación, lo cierto es que el modo de votación del premio The Best reúne los intereses de diversos sectores. El cincuenta por ciento de los votos residía en capitanes y seleccionadores nacionales de todo el mundo, y la otra mitad del resultado de la votación de los seguidores en internet, y de la calificación de 200 representantes de los medios de comunicación.

Es el decimosexto galardón a nivel individual de Cristiano, que lo ha ganado prácticamente todo: Balón de Oro, Mejor jugador de la UEFA, Balón de Oro del Mundial, Mejor goleador Mundial, Mejor deportista Europeo... Messi, campeón de Liga y Copa con el Barcelona, no ha recibido recompensa alguna por su último año, algo que no ha sentado demasiado bien al argentino y al propio club azulgrana, que en los últimos días habían incidido en que no hay futbolista en el mundo mejor que Messi. Un duro revés para el argentino, que ahora vislumbra como su excelso rendimiento no es suficiente para mantener al Barcelona en la lucha por el título liguero.

El Madrid aplasta en el once ideal

El conjunto merengue ha sido el más representado en la alineación del año, con hasta cinco futbolistas: Ramos y Marcelo en la línea de atrás; Modric y Kroos en la medular y Cristiano Ronaldo en el ataque. Sorprende la ausencia de Antoine Griezmann, finalista de la Eurocopa con Francia y presente en el podio al mejor futbolista del mundo, así como la no inclusión de ningún futbolista del Atlético, que alcanzó la última ronda en la competición continental. El resto de lugares los coparon Neuer, Alves, Piqué, Iniesta, Suárez y Messi.

Sólo faltó por sumarse a la fiesta Zidane, que optaba al premio de mejor entrenador del 2016. El premio, en cambio, fue a parar a Claudio Ranieri, por la hazaña que consumó el pasado curso con el Leicester, campeón de la Premier League por primera vez en la historia.