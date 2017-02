Osasuna vs Real Madrid, en vivo y en directo online

Hace años, cuando Osasuna incluso luchaba por entrar en Europa, el Sadar era uno de los estadios más temidos por el Real Madrid, tanto por lo que presionaba el equipo rival como por la presión que metía la grada. Aquello rayaba lo antideportivo, con escupitajos, insultos y lanzamiento de todo tipo de objetos. Hoy en día, si Osasuna es el que se lleva viendo toda la temporada, convertido en candidato número uno al descenso desde la segunda jornada, ya pueden tirar los aficionados navarros hasta bombas al césped que no habrá color alguno.

A diferencia de los equipos que jugaron Copa entre semana, el Real Madrid no sólo llega descansado a Pamplona sino que es el equipo más 'fresco' del campeonato, ya que suma ya 13 días sin jugar un encuentro oficial, por culpa de la cubierta y del alcalde de Vigo. Habrá que ver si eso es positivo o negativo, aunque de momento lo que sí le ha servido este parón al equipo madridista es para recuperar a todos los lesionados, con la excepción de Bale.

En el estadio no sólo estará Keylor Navas -el hombre más menospreciado durante la semana por aquello del presunto fichaje de David de Gea para la temporada próxima-, sino, por ejemplo, también Marcelo, Carvajal y Luka Modric, con lo que esta vez no vale eso de las bajas. El problema será en todo caso para Zidane, que tendrá que escoger entre todo el plantel, aunque parece que las dos únicas dudas que podría tener aún son la del sustituto en la medular de Kroos, que al no poder cumplir su sanción en Balaídos la tendrá que cumplir en el Sadar, y quién acompañaría a Cristiano y a Benzema en la línea de ataque, que dependerá de quién es el elegido para salir unos metros detrás. Precisamente el portugués fue el que abrió la lata en el partido de ida, cuando no se había cumplido el minuto 6 y a pase del francés, que terminó en septiembre con un 5-2 para los anfitriones del Bernabéu.

En Pamplona, aunque no lo crean, se sueña y hasta se cree que la victoria es posible. Así lo expresaban en la víspera Sergio León, el hombre en el que confía toda la hinchada, y un Clerc que está siendo una de las pocas noticias destacadas del club navarro en las últimas fechas. La necesidad parece primar más que la realidad, sobre todo porque si Osasuna es 'farolillo rojo' es por algo. Eso sí, puestos a soñar, ¿se imaginan que el equipo local se adelante en el marcador y el Madrid empieza a fallar ocasiones, una tras otra? Soñar es gratis amigos pamploneses.