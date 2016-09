El Newells’s piensa que a Messi solo le quedan dos años en el Barça

Parece que fue ayer cuando Lionel Messi deslumbró al mundo con su irrupción en el panorama futbolístico. Sin embargo, en octubre se cumplirán trece años de su debut con el primer equipo del Barça. Además, los futboleros de España no olvidan su famoso gol al Getafe, aunque esa secuencia de imágenes cumplirá diez años el próximo invierno.

En todo este tiempo, Lionel Messi se ha consagrado como el mejor futbolista del mundo. Un hombre capaz de decidir todos los partidos con acciones imposibles, lejos del alcance del resto de los mortales. Su mejor versión sirvió para ver al mejor Barça de la historia, mientras que todavía da la impresión de que puede seguir en la elite durante mucho tiempo.

Sin embargo, ‘la Pulga’ no está dispuesta a mantener su eterno pulso con Cristiano Ronaldo eternamente. "Jugar en Newell's es algo que tengo pendiente. Siempre lo hablamos con mi familia. Tenemos todo acá. La familia de Antonella también está acá. Tenemos todo en Rosario. Yo viví poco en Argentina. Me fui con 13 años y ahora tengo 29. Las raíces están acá. Soy hincha de Newell's y me encantaría volver. Tengo pendiente jugar en Newell’s. Es mi sueño de chico y algún día se dará. Siempre soñé con jugar en el fútbol argentino, después agarré para otro lado y obviamente no me arrepiento de nada", comentó recientemente el ‘10’ en el programa Polémica en el bar.

En cualquier caso, Messi todavía es muy joven, pero cuando terminé el Mundial de 2018 ya tendrá 31 años y puede querer mostrar una buena versión en el fútbol de su país. Su idea puede ser la de no llegar cuando esté acabado y Newell’s Old Boys quiere acogerle cuanto antes, tal y como se extrae de las palabras concedidas por su vicepresidente, Cristian D'Amico, a ESPN.

De hecho, en el club leproso no creen que las palabras de Leo sean un simple cumplido. “Estoy convencido, al igual que mis compañeros, de que podemos hacer historia como club si conseguimos tener al mejor jugador del mundo vistiendo la camiseta de Newell's", comentó el directivo de la entidad rosarina.

‘La Lepra’ cambiará mucho en los próximos años

Asimismo, D’Amico fantasea en voz alta con el impacto futbolístico y mercantil que tendría la llegada del coleccionista de balones dorados. "Vamos a tener el placer de ver a Messi luciendo nuestra camiseta. Sería una revolución. Imaginase a Leo Messi jugando en el Coloso, con la prensa de todo el mundo, y los patrocinadores que vendrían."

No obstante, el dirigente avisa de que antes de que venga Messi habrá que hacer gestiones para que el crack esté rodeado de buenos jugadores y trabaje en un ambiente adecuado a su estatus de estrella. “Sería marcar la diferencia a nivel económico, aparte del valor sentimental, que ello supondría. El club debe cambiar mucho en los dos próximos años para poder acoger a Leo Messi", valoró el vicepresidente.

Pese a todo, da la sensación de que Messi estará entre los mejores hasta que él quiera y sorprendería muchísimo que se marchase del club azulgrana en plenitud. En cambio, extraña que el argentino todavía no haya extendido su contrato, puesto que finaliza en 2018, al igual que el de Cristiano Ronaldo. De hecho, parece que las conversaciones del madridista con su club están mucho más avanzadas, pese a que es dos años más mayor que su máximo rival. En 2014, ya llamó la atención que el Barcelona mejoró las condiciones del contrato de Messi, pero no amplió su duración.

En el Barcelona, solo los veteranos Iniesta y Mathieu tienen un contrato tan corto actualmente (el compromiso de Masip dura hasta 2017, pero el tercer portero no cuenta demasiado), por lo que si pasan los meses y la situación continúa igual estos datos serán sintomáticos. En el Madrid, Pepe termina contrato en junio, mientras que el club parece no tener prisa para resolver la situación del central de 33 años. Isco, Modric y Cristiano finalizan su compromiso en 2018, pero el croata y el portugués centran las prioridades.