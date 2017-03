Dos rachas contrapuestas. El equipo italiano sólo ha perdido uno de sus últimos veinte encuentros en San Paolo, y el Madrid suma 46 duelos viendo portería.

Nápoles vs Real Madrid, en vivo y en directo online

El encuentro, que se disputará en horario Champions (20:45 horas), se podrá seguir a través de Antena3 y en Estrella Digital.

El colegiado designado para arbitrar en San Paolo será el turco Cuneyt Çakyr.

Zidane, pese a las críticas, piensa en su once más reconocible: Keylor Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo.

Posible once del Nápoles: Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Rog, Diawara, Hamsik; Insigne, Mertens y Callejón.

Aquí tenemos un vídeo del entrenamiento del Nápoles, listo para la batalla.

Partido especial para Callejón, que junto a Hamsik, Insigne y Mertens, uno de los máximos realizadores de la Serie A.

Training 🏃 in the 🌧 in 🇮🇹!#RMUCL pic.twitter.com/8haFmFuCXk