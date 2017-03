Málaga vs Atlético de Madrid, en vivo y en directo online

Simeone ha convocado para este encuentro a 19 futbolistas entre los que se encuentran tres del Atlético de Madrid B: Olabe, Keidi y Alberto Rodríguez. Simeone no saldrá a especular y se encomendará al 'Principito' Griezmann para asaltar un estadio en el que no vence desde la temporada 2013/2014, campaña en la que los rojiblancos fueron campeones de Liga. La mala noticia para el delantero galo es que no le podrá acompañar en el ataque Gameiro, que se encuentra lesionado.

En la Costa del Sol vieron con buenos ojos la llegada de Míchel al banquillo malaguista. Sin embargo, la derrota por 1-2 ante el Alavés (partido en el que debutó el técnico madrileño al frente del Málaga) y el empate cosechado en Butarque hace dos semanas han sembrado más dudas entre la afición blanquiazul.

Los locales llegan a este enfrentamiento tocados, ya que encadenan cinco jornadas sin conocer la victoria en las que han cosechado cuatro derrotas y un empate. Por su parte, los hombres de Simeone llegan a La Rosaleda muy motivados tras la importantísima victoria por 3-1 ante el Sevilla conseguida la jornada anterior en el Vicente Calderón. Los rojiblancos han recortado muchos puntos al cuadro hispalense en las últimas jornadas y tan solo les separan dos. Los del Manzanares están cerca de arrebatarle el tercer puesto al conjunto de Sampaoli.

Ambos conjuntos necesitan hacerse con los tres puntos para cumplir acercarse a sus respectivos objetivos: los rojiblancos, para no perder de vista al Sevilla y los malaguistas, para coninuar su lucha por la permanencia en Primera División.