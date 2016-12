El Madrid comete un agravio comparativo con la selección catalana

El fútbol de las selecciones autonómicas tiene cada año menos repercusión. De hecho, ni siquiera los habitantes de las Comunidades con ambiciones independentistas se vuelcan con este tipo de actos. Sin ir más lejos, en el encuentro que disputó Cataluña contra Túnez en el Día de los Santos Inocentes, el Municipal de Montilivi ni siquiera se llenó, a pesar de que solo cuenta con poco más de 9.000 asientos.

Otros años el Camp Nou y el Estadio Olímpico de Barcelona mostraron un muy buen aspecto, pero también es cierto que el choque no siempre tiene que disputarse en la capital catalana, puesto que el resto de provincias también tienen derecho a disfrutar de este tipo de encuentros. No obstante, el Barça es el primer club que no le da mucha importancia a estos partidos ya que solo cedió a Masip y a Sergi Roberto para el partido.

Sin embargo, el caso del Real Madrid resulta mucho más llamativo, puesto que no dejó ir al encuentro a ninguno de los dos jugadores que había convocado Gerard López. Kiko Casilla y Mariano tuvieron que estar en Valdebebas para comenzar sus entrenamientos el pasado día 27, pero el club alegó que Zidane no quería que nadie faltase a ningún entrenamiento, puesto que era pronto para jugar ningún partido, ya que sus jugadores necesitaban más preparación tras el parón navideño.

El club blanco no innovó demasiado con su excusa, pero lo cierto es que no tiene ninguna obligación de ceder a sus jugadores para un partido que carece de oficialidad para la FIFA. En cambio, el año pasado sí alegó que Kiko Casilla tenía una lumbalgia para justificar su ausencia, aunque el portero no faltó a la convocatoria del partido que disputó el conjunto blanco ese 30 de diciembre frente a la Real Sociedad.

No obstante, el equipo blanco no tuvo ningún problema a la hora de ceder a sus jugadores para jugar un encuentro frente a Andalucía dentro de un combinado de la Liga, aunque en este caso su vínculo con la competición sí le crea ciertos compromisos. El choque se disputó el día 29 y tanto Lucas Silva como Mariano jugaron como titulares, a pesar de que tenían entrenamiento matinal abierto al público en la mañana del 30 en Valdebebas.

La situación del brasileño no deja de ser anecdótica, puesto que no cuenta para nada y solo está en la plantilla por culpa de un problema cardiaco que le impidió salir en junio. Este duelo servía como escaparate para demostrar que estaba sano y que los equipos interesados en sus servicios puedan hacer una oferta para contar con él. En cambio, lo de Mariano es lo más curioso, ya que el mismo jugador no estaba a tono para jugar con Cataluña, tras un día más de entrenamiento, ya podía jugar frente a Andalucía en un partido que al menos tuvo un objetivo benéfico, aunque la imagen en las gradas del Villamarín fue realmente paupérrima. Este día 30 también se juega un Euskadi-Túnez en el que los vascos podrán demostrar lo que les importa su selección autonómica.