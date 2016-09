Guardiola se carga a Touré de la Champions

Pep Guardiola no deja indiferente a nadie. El técnico del Manchester City, uno de los más laureados de la historia, se ha ganado más de un enemigo a lo largo de su trayectoria. Su estilo de juego ha sido alabado por un sinfín de futbolistas y por técnicos de todo el mundo, pero su trato con los jugadores no siempre ha sido el más adecuado. Así lo manifestó Dante, uno de sus pupilos en el Bayern hace el pasado miércoles: "Hay entrenadores que desde el punto de vista tácticos son de clase mundial pero humanamente no son tan buenos. Ese es el caso de Guardiola”,

Apenas lleva dos meses de trabajo en Manchester, y ya seguro se ha ganado un enemigo: Yaya Touré. El centrocampista, clave en las últimas temporadas para el equipo celeste, no podrá disputar la competición internacional. Una decisión que ha chocado bastante, debido a que ambos ya compartieron equipo en el Barcelona, precisamente donde Touré se destapó como uno de los mejores del mundo en su posición.

Y es que a Guardiola no le tiembla el pulso. El técnico español no duda a la hora de tomar decisiones comprometidas, como la salida de Joe Hart, únicamente por la mala habilidad del guardameta con los pies. Baja que cubrió con la llegada de Claudio Bravo, un portero de garantías. En el último día de mercado también se desprendió de Nasri, aunque este apenas contaba ya con minutos. La temporada de momento no ha comenzado mal para el City, que marcha primero con nueve puntos tras tres jornadas.

El equipo de Pep Guardiola para la Champions League:

Porteros: Claudio Bravo, Willy Caballero Defenders

Defensas: Bacary Sagna, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov, Gael Clichy, John Stones, Nicolas Otamendi Midfielders

Centrocampistas: Fernando, Raheem Sterling, Ilkay Gundogan, Jesus Navas, Kevin De Bruyne, Fabian Delph, Leroy Sane, David Silva, Fernandinho Attackers

Delanteros: Nolito, Sergio Aguero, Kelechi Iheanacho