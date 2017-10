Florentino tiene claro su ‘plan B’ a Zidane

Santiago Solari tiene los días contados como técnico del Real Madrid Castilla. El pasado curso el técnico se quedó lejos del ascenso y en este arranque de 2017 ha sembrado más dudas si cabe. Dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos le dejan al borde del abismo. Florentino Pérez, que por el momento no tiene intención de mover el banquillo salvo que no se produzca ninguna reacción, cuenta con Guti para la próxima temporada. La opción se barajó el pasado verano, pero el español prefirió permanecer otra temporada más con su exitoso Juvenil A.

Solari, contra las cuerdas

El futbolista, uno de los artífices de ‘la novena’, regresó al club blanco hace cuatro campañas. Florentino le confió un Cadete B para vislumbrar cuál podía ser su potencial como técnico. Solari logró el título de Liga, éxito que repitió un año después al mando del Cadete B. Su progresión le llevo a dirigir al Juvenil B. El ascenso de Zidane al primer equipo y de Ramis al Castilla propició que acabara la temporada en el juvenil A. Situación similar. El pasado curso, el adiós del técnico del filial le dejó al mando de un Castilla completamente revolucionado.

Odegaard, Mayoral, Mariano, Torró… varios de los máximos exponentes abogaron por salir después de que no se alcanzase el ascenso. La única llegada llamativa fue la de Sergio Díaz, con Achraf también protagonista. Solari no logró encajar con rapidez las piezas y el equipo, irregular, acabó muy lejos de la promoción de ascenso. A diez puntos del Majadahonda y a dieciocho del Albacete, primer clasificado. Una undécima posición que no dejó satisfecha a la directiva, pero que no resultó alarmante al tratarse de una etapa de transición.

Este curso las complejidades han permanecido para el argentino, con una plantilla extremadamente joven que tiene como único objetivo la formación de los chavales, más allá de los resultados. Sin embargo, Florentino no quiere vislumbrar como el Barcelona B se codea en la antesala a la Liga Santander mientras el Castilla deambula sin rumbo. Tras ocho partidos disputados el filial blanco tan sólo ha cosechado dos triunfos. Ha pinchado en las tres últimas jornadas. Este fin de semana la bochornosa derrota (2-0) ante el Pontevedra ha hecho saltar las alarmas.

Guti, el elegido

Florentino planea un Madrid estable para los próximos años, como ha evidenciado con la multitud de renovaciones en estos dos primeros meses de temporada. En los banquillos, su propuesta se planea similar. Tras el ascenso de Zidane, espera que su relevo llegue también del Castilla. Y Solari, por el momento, no es catalogado como aspirante. El presidente cuenta con Jose María Gutiérrez ‘Guti’ para ese futuro a corto plazo. Es más, el pasado verano el canterano se o habría opuesto a dar el salto al segundo equipo, con el objetivo de progresar en su formación con el Juvenil A, la verdadera prueba de fuego en la cantera.

El español, que como futbolista permaneció quince años en Chamartín, puso rumbo a Valdebebas en 2013. Empezó bien abajo, con el Alevín A, hasta llegar la pasada temporada al Juvenil A. Ahí llegó su verdadera emersión con un triplete histórico: Liga, Copa y ‘Champions’. Su nombre, hasta el momento tapado, salió a la palestra y Guti aseveró que su sueño era entrenar algún día al primer equipo.

Ese momento no es tan lejano. De momento se ha ganado la confianza de Florentino por encima de Solari. El presidente piensa en el canterano para darle los mandos del Castilla a final de temporada, para cumplir así el deseo de Guti de permanecer en el Juvenil A. Florentino espera el sí de Guti, pero el movimiento podría anticiparse si Solari mantiene la línea negativa de resultados. El primer equipo lleva buen cauce bajo las órdenes de Zidane, pero Florentino ya tiene claro su ‘plan B’.