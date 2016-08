El despilfarro del Barça o cómo gastar 120 millones en jugadores de dudoso gusto

El mercado estival de fichajes del año 2016 llega a su fin el próximo miércoles. Todavía faltan algunos movimientos, pero se puede hablar, sin demasiado riesgo de equivocación, del verano más soso de la última década en España. Los equipos grandes no le han puesto ninguna salsa, ya que el Madrid ha destacado por su inactividad, mientras que ni siquiera el Atlético con los fichajes de Gaitán y Gameiro ha logrado generar la ilusión de otros años.

Sin embargo, el club que se lleva la palma del gasto en España es el Barcelona, aunque lo hace con fichajes que tampoco venderán muchas camisetas, ni están llamados a tener un rol protagonista en las alineaciones de Luis Enrique. Paco Alcácer, que ya pasa el reconocimiento médico en la ciudad condal, será el último en llegar al club azulgrana a cambio de algo más de 30 millones de euros, una cantidad nada despreciable para un cuarto delantero.

El punta valenciano ni siquiera estuvo entre los elegidos por Del Bosque para la última Eurocopa. Tiene 22 años, pero nunca ha pasado de los 13 goles en la Liga, a pesar de que en el Valencia gozó de la condición de titular indiscutible. Tiene una gran capacidad rematadora al primer toque, pero tiende a ser más fallón cuando se lo tiene que pensar. Asimismo, solo puede jugar como delantero puro, por lo que será Arda el encargado de sustituir a Messi y a Neymar. Por eso, con Luis Suárez por delante, el chico se topará con un muro insuperable que le puede terminar por frustrar. De hecho, los aficionados chés se han tomado con mucho sentido del humor su salida e ironizan en Twitter con el hashtag #PipesPaAlcácer, que hace referencia al tiempo que se va a pasar el jugador sentado en el banquillo.

André Gomes. El también exvalencianista llegó a Can Barça a cambio de 35 millones de euros, una cifra llamativa si se tiene en cuenta que el portugués bajó mucho sus prestaciones en la 2015/2016 y no fue capaz de consolidarse como titular en la selección portuguesa. Además, la posición de medio centro es una de las que mejor cubiertas tenía el club con la presencia de Rakitic, Iniesta, Denis Suárez, Arda Turan o Sergi Roberto. Sin embargo, queda claro que el Barcelona no ha fichado este año según sus necesidades reales, puesto que la salida de Dani Alves se ha tapado con el parche de Sergi Roberto, un futbolista que promete en esa posición, pero que todavía no se ha enfrentado a partidos de verdadera exigencia. Su duelo con Cristiano Ronaldo en esa zona se prevé desigual, mientras que Aleix Vidal no parece contar demasiado.

Nueve salidas y solo seis entradas

Por otro lado, los 25 millones invertidos en Samuel Umtiti pueden resultar rentables, puesto que el central francés ha rendido muy bien en los dos partidos que ha jugado en Liga. En cualquier caso, resulta difícil de imaginar que Mascherano (con sueldo galáctico) pierda el puesto en favor del joven de 22 años. El ex del Olypique de Lyon es un fichaje de futuro, aunque también es cierto que Bartra (que se ha marchado por solo 8 millones) podría haber cumplido también con su papel, pero nunca tuvo una oportunidad real.

Asimismo, Lucas Digne ha costado 16,5 millones, mientras que Adriano se ha marchado prácticamente gratis. No obstante, el francés es mucho más joven y trae algo de aire fresco al lateral izquierdo, aunque difícilmente le robará minutos de calidad a Jordi Alba. Además, los 3,25 millones invertidos en Denis Suárez pierden sentido cuando cada vez más nombres le cierran el paso. Pese a todo, el ex del Villarreal es una auténtica ganga, ya que si quieren revenderlo en el futuro, lo colocarán por mucho más dinero.

En cambio, el fichaje de Jasper Cillesen sí era realmente necesario, puesto que la convivencia entre Ter Stegen y Bravo ya era insostenible. Además, el holandés ha costado cinco millones menos de lo que se ha ingresado por la venta del chileno, cuando es mucho más joven. Sin embargo, está condenado a la suplencia y existen ciertas dudas del rendimiento que puede ofrecer, puesto que el salto de la liga holandesa a la española es descomunal.

En resumen, el Barcelona se ha gastado 124 millones de euros en los fichajes de seis suplentes, en una temporada en la que dos titulares han salido del equipo. Asimismo, el dato contrasta con los fichajes de la 2014/2015, cuando por una cantidad muy parecida se fichó a Luis Suárez, Rakitic, Bravo y Ter Stegen.

Por otro lado, también llama la atención que las salidas de nueve jugadores (Claudio Bravo, Dani Alves, Marc Bartra, Adriano, Sandro Ramírez, Thomas Vermaelen, Douglas, Sergi Samper, Munir) solo se ha tapado con la contratación de seis. Es cierto que muchos de los traspasados tenían un rol residual en el equipo, pero también que la plantilla resulta alarmantemente corta. Contar con solo 19 jugadores de campo para afrontar una temporada tan larga puede suponer un problema si surgen un par de lesiones de duración considerable. El Barcelona acabó ahogado la temporada pasada y no parece que este año la situación vaya a cambiar mucho, a pesar de las mejorías en la segunda unidad. Por último, los fichajes de suplentes no hacen más que certificar que la apuesta por La Masía ya es cosa del pasado. El Barcelona B no ofrece gran cosa, más allá de lo que puedan aportar Kaptoum y Marlon Santos.