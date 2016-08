La defensa del Leganés propicia otro tropiezo del Atlético

Por primera vez en su historia, los aficionados que se citaron en Butarque pudieron presenciar un duelo de la máxima categoría del fútbol español. La condición de novato, sin embargo, no parece tener efectos negativos en el Leganés. El conjunto madrileño llegó al duelo frente al Atlético tras un glorioso triunfo en Balaídos, El Atlético, tras tropezar en su estreno liguero. De ahí que el conjunto de Simeone tuviera ciertas prisas por encarrilar el duelo. Desde el primer minuto las ocasiones fueron rojiblancas, siempre a balón parado. Saúl y Godín fueron los artífices, sin demasiada fortuna.

El Leganés supo asomarse al campo rival en el primer cuarto de hora, pero con el transcurso de los minutos se complicó su tarea. El Atlético se fortaleció en el centro del campo, y el equipo de Garitano evidenció problemas para sacar el balón jugado. Eso sí, el recién ascendido a Primera demostró saber muy bien a qué juega. El partido, entretenido, se trababa por momentos. Y arriba, ni siquiera Griezmann era capaz de hallar un hueco entre la numerosa zaga blanquiazul.

La primera ocasión manifiesta de gol no llegó hasta el minuto 37. Griezmann remató de primeras un balón colgado al área, casi de forma acrobática, y rozó el tanto. Serantes, que ya cuajó una gran actuación hace siete días, se encargó de impedir el tanto con una gran estirada. El Atlético se mantenía intermitente, aunque siempre con el mando de la posesión. El Leganés, pese a que no inquietó a Oblak, dio la sensación de estar a gusto sobre el césped a lo largo de la primera mitad.

Tras el descanso, el guion se mantuvo similar. El Leganés quiso cambiar algo el rumbo, pero su buena arrancada fue frenada rápidamente por el Atlético, que volvió a tomar las riendas del encuentro. El equipo visitante anduvo cerca del tanto gracias a una acción magistral de Gameiro. El delantero, algo desafortunado durante el partido, aunque muy insistente, se hizo hueco entre los centrales y sacó un potente disparo que de nuevo detuvo Serantes. Simeone apostó por Torres y Carrasco para declinar la balanza a su favor.

Godín, en una de sus incursiones al área, anotó un tanto que el colegiado, de manera correcta, anuló de inmediato. Con el paso de los minutos le entraron las prisas al Atlético, que comenzó a acumular más efectivos en la zona de ataque. El Leganés, bien plantado de centro campo para atrás, seguía sin crear peligro sobre la meta de Oblak. Sólo Guerrero disparó a portería, ya bien entrada la segunda mitad.

Pese al cúmulo de esfuerzos, el Atlético no encontró un resquicio en la zaga rival. El Leganés renunció a la tarea ofensiva, y no salió ni a la contra, y eso que los de Simeone dejaron más huecos conforme se acercaba el final del encuentro. Carrasco y Torres cayeron en fuera de juego en los mejores acercamientos, para tranquilidad de Garitano, que desde la banda no escondía su nerviosismo. Al final, nadie pudo deshacer las tablas. Torres la tuvo sobre la bocina, pero su cabezazo salió muy centrado. El Leganés sale del derbi con cuatro puntos, mientras que los rojiblancos siguen sin conocer la victoria tras dos jornadas.