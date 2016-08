Dante se une a la larga lista de enemigos públicos de Guardiola

Pep Guardiola no deja a nadie indiferente. Su estilo futbolístico y su forma de hablar hacen que genere muchos aplausos, pero también le producen muchas críticas. Los aficionados lo quieren o lo odian, sin medias tintas, pero también dentro de sus propios vestuarios deja opiniones muy diferentes entre los jugadores.

Messi, Xavi, Iniesta, Neuer, Lahm y Lewandowski lo consideran una especie de gurú, pero otros grandes futbolistas le ven como un auténtico ogro. Sin ir más lejos, Dante Costa ha sido el último en atacarle ante los medios de comunicación en una entrevista que el actual futbolista del Niza concedió a Sport Bild.

No obstante, el brasileño no duda de que profesionalmente el técnico catalán está entre los mejores del mundo. "Hay entrenadores que desde el punto de vista tácticos son de clase mundial pero humanamente no son tan buenos. Ese es el caso de Guardiola”, comentó el futbolista para dejar entrever que su trato con él no fue el adecuado.

De alguna manera, Dante está dolido porque fue titular en el gran Bayern de Heynckes que logró el triplete. Empezó con un rol protagonista en la era Guardiola, pero poco a poco perdió peso en el equipo hasta que tuvo que irse al Wolfsburgo. "Él no habla contigo. Como jugador no sabes en qué situación estás", explicó el defensa central. Todo esto después de que Guardiola llegase a asegurar que le encantaría tener a “mil Dantes” en la plantilla.

Muchos jugadores no le comprenden

En cualquier caso, este tipo de críticas a Guardiola no son nuevas, puesto que son muchos los jugadores que tuvieron mala relación con él tanto en el Barcelona como en el Bayern (y no todos de dudosa calidad). El penúltimo en machacarle ante los medios fue Franck Ribery. El francés le acuso de no tener experiencia y de hablar demasiado antes de los encuentros cruciales.

Asimismo, Müller también mantuvo una relación tormentosa con el de Sampedor. “Guardiola vivía en su propio mundo”, llegó a asegurar el delantero alemán para explicar la forma obsesiva de trabajar del entrenador dentro de su despacho.

Pese a todo, Guardiola nunca responde a este tipo de ataques y se limita a decir que él guarda cariño a todos los futbolistas a los que ha entrenado. En su etapa en el Barcelona, también saltaron chispas entre el técnico del sextete y Eto’o, Ibrahimovic, Hleb o Bojan.