Cuentas embargadas, un fondo de inversión italiano y jugadores a los que nadie conoce y con los que ningún eldense se identificaba. Este es la realidad de un club que vive los peores días desde su fundación, en el año 1921. El presunto amaño del resultado final del encuentro que le enfrentó al Barcelona "B" (12-0) ya se ha cobrado cuatro piezas: el entrenador, Filippo Di Pierro; el líder del grupo inversor italiano que tomó el club en enero, Nobile Capuani, y dos jugadores cuya identidad todavía no ha trascendido. El técnico y el máximo accionista del conjunto alicantino han sido detenidos después de que algunos futbolistas del propio club los señalaran como los presuntos cerebros de la trama. De todos modos, la investigación sigue abierta y se sospecha que cerca de media plantilla esté implicada en el arreglo del partido, por lo que no se descarta que se produzcan más arrestos.

Pero lo ocurrido el pasado domingo en el 'Mini Estadi' es sólo la consecuencia de la mala gestión del club decano de la provincia de Alicante, desde la llegada de un grupo inversor italiano el pasado mercado invernal. De la mano de Di Pierro, el presidente del grupo inversor italiano que controlaba el club, comenzaron a aterrizar en la ciudad jugadores de dudosa calidad, según ha confirmado Mario Cartagena, ex entrenador del Eldense CF y actual técnico del Eldense Industrial, equipo filial del primero. La llegada de estos futbolistas, la mayoría italianos, levantaron las sospechas de Cartagena, que fue destituido por el propio Pierro dos semanas después de hacerse cargo del equipo.

"Había jugadores que venían y pagaban por jugar en nuestro club", ha afirmado Cartagena. De todos modos, el problema no es que hubiera futbolistas que pagaran por jugar en una entidad que milita en la Segunda División "B", sino que ese dinero no iba a parar a las maltrechas arcas del club y sí a las del grupo inversor italiano, a pesar de que estos conocían las penosa situación económica en las que se encontraba la entidad. De hecho, el pasado mes de diciembre el Eldense C.F debía recibir una subvención municipal de 8.075 euros, pero sólo pudieron cobrar 200 euros porque tenían las cuentas embargadas por el banco por deudas con algunos jugadores.

"Efectivamente, el Ayuntamiento otorgó un total de 65.000 euros en concepto de subvenciones a las diferentes entidades deportivas y deportistas del municipio. El reparto se hace en base a la concurrencia competitiva y después de la baremación del contante se adjudicó un total de 8.075 euros al Eldense C.F. El dinero sale del Ayuntamiento, pero creo que no lo recibieron porque tenían las cuentas embargadas por deudas con antiguos jugadores. De hecho, el club se quejó, pero nosotros no pudimos hacer nada porque no es nuestro problema que tengan las cuentas embargadas", confirma Fernando Gómez Llorente, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Elda.

Además de la subvención, el consistorio cede al club el estadio municipal Nuevo Pepico Amat, con una capacidad de 4.036 espectadores, para sus entrenamientos y sus partidos partidos. "Como Ayuntamiento no vamos a negarle la posibilidad de entrenar y de jugar si así lo deciden", afirma Gómez Llorente. La postura del consistorio en este embrollo parece clara y no descartan tomar algún tipo de acción, aunque todavía no lo han estudiado. "No queremos que se manche el buen nombre de Elda y de un club que dentro de cuatro años será centenario y sólo podemos decir que conocemos a las personas que manejan el fondo inversor italiano. En cuanto a las subvenciones del año que viene aún no hemos valorado qué hacer, aunque desconozco si podemos negarle que participen en una subvenciones que son de libre concurrencia para todos los clubes de Elda", explica el edil de Deportes.

Aunque el presunto amaño del encuentro contra el filial del F.C Barcelona ha levantado muchas ampollas entre los ciudadanos de Elda y a pesar que la mayoría de los futbolistas reside en el municipio alicantino, el asunto no ha llegado a mayores y no se ha registrado ningún altercado de consideración. "Hay mucha gente que no conoce a los jugadores. Son todos prácticamente nuevos, sólo queda uno de los que empezó la Liga. Han pasado tantos futbolistas que la mayoría de aficionados no los reconocerían por la calle", afirma Gómez Llorente. Este hecho, unido a la ausencia de un grupo ultra, explica que no haya represalias hacia una plantilla acusada de llevarse cerca de 60.000 euros por el arreglo del encuentro.

La Comisaría de Elda coordina en este momento toda la información que sigue recibiendo a destajo. El director de seguridad de La Liga, Alfredo Lorenzo, estuvo en Elda atendiendo las declaraciones de todos los responsables del club alicantino, que ya durante el descanso del partido contra el Barcelona B, denunciaban con impotencia la situación.