Clamor independentista en el Camp Nou

Las gradas del Camp Nou se han vuelto a llenar esta noche de "esteladas" -30.000 de ellas repartidas en el exterior del estadio por voluntarios de cuatro entidades soberanistas- en respuesta a las sanciones que la UEFA ha impuesto al club azulgrana por la exhibición de banderas independentistas.



Una parte mayoritaria del público que ha asistido al partido de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Celtic Glasgow ha dedicado, además, una sonora pitada al himno de la máxima competición europea y al acabar la música han entonado cánticos de "¡Independencia!".



Además, se ha desplegado una pancarta en uno de los laterales del Camp Nou con el mensaje "Welcome to Catalonia" ("Bienvenidos a Cataluña") acompañada de las banderas de Escocia e Irlanda, recordando la ascendencia del Celtic Glasgow.



En el minuto 17 y 14 segundos, como viene siendo habitual en los últimos años, parte de los aficionados han vuelto entonar gritos de "¡Independencia!" y han desplegado, de nuevo, las banderas independentistas.



Después de que la exhibición de "esteladas" se haya producido históricamente en el Camp Nou y en grandes finales europeas por los aficionados barcelonistas sin ningún tipo de incidencias, la UEFA sancionó al Barça con 30.000 euros por este motivo en la final de la Champions de 2015, que se disputó en Berlín.



Pese a los recursos presentados y al diálogo que se abrió entre ambas instituciones durante la temporada pasada, la UEFA sancionó nuevamente al club catalán con 150.000 euros por la exhibición de estas banderas en los partidos de la Liga de Campeones a lo largo de toda la temporada, sanción que fue recurrida ante los tribunales por la asociación de juristas Drets.



Si bien la distribución de las banderas no ha sido impulsada por el club azulgrana, los presidentes de tres de las cuatro entidades soberanistas Jordi Sánchez (ANC), Jordi Cuixart (Òmnium) y Xavier Vinyals (Plataforma Proseleccions Catalanes) han presenciado el partido desde la zona noble del Camp Nou por invitación de la junta directiva azulgrana.