El Cholo la toma con Carrasco

En el verano del 2015, el Atlético de Madrid decidió pagar 17 millones de euros por un futbolista que todavía no había cumplido los 22 años. Yannick Ferreira Carrasco deslumbraba ya por entonces en el Mónaco debido a su capacidad para marcar goles y repartir asistencias, aunque muchos le conocían más por su fama de regateador y sus formas similares a las de Cristiano Ronaldo en sus inicios.

Sin embargo, en su primera temporada logró convencer al público de que su presencia en el equipo mejoraba las prestaciones ofensivas del grupo. No obstante, Simeone no cree que el belga sea el tipo de jugador que necesita para algunos partidos concretos. De hecho, la prueba más evidente de ello es que fue suplente en la última final de la Champions disputada en Milán, aunque finalmente tuvo que salir en la segunda parte y se destapó como el mejor futbolista de los rojiblancos durante aquella noche.

En un principio, el Cholo no es amigo de dar oportunidades gratis a los futbolistas, por mucho dinero que el club haya pagado por ellos. Sin ir más lejos, Griezmann o Arda Turan tardaron en entrar por el ojo del argentino. De alguna manera, Simeoene es de los que respeta al máximo las jerarquías dentro de los vestuarios a la hora de dar oportunidades a los más jóvenes y a los nuevos.

No obstante, al principio de esta campaña, parecía que Carrasco iba a tener otro papel. La relación entre el jugador y el entrenador era ideal, hasta el punto de que el extremo reconoció públicamente que Simeone le envió varios mensajes de ánimo durante la Eurocopa. Además, visto lo visto en los primeros encuentros de la Liga, resultaba evidente que en este equipo debían de jugar siempre Carrasco y diez más.

Los elogios se convierten en críticas

En ese momento, el técnico era el primer que se descubría ante el talento emergente de su futbolista. “Estoy contento por Yannick. Es una lucha que tenemos diaria con él para que sea lo que fue hoy, un jugador determinante. Un gran golpeo de pelota, con desborde, asistencia... Un jugador muy completo, que tiene un crecimiento enorme por delante; todo lo que quiera mejorar y escuchar. Está escuchando, está creciendo, está haciendo goles... Es el camino. No hay otro para mejorar lo que está haciendo”, señaló en un mensaje que también dejaba entrever un exceso de ego por parte del extremo.

En cierto modo, Simeone también tenía la necesidad de recordarle que si es grande en el fútbol es gracias a él. “Griezmann y Carrasco llegaron chicos y se han hecho hombres”, dijo en otra ocasión. Pese a todo, da la sensación de que el entrenador no le ve como un enorme futbolista todavía, ya que suele ser el principal perjudicado cuando el entrenador plantea cualquier tipo de cambios. Se quedó en el banquillo frente al Villarreal y en algunos otros partidos de vital importancia en las últimas fechas, mientras otros como Koke tienen el sitio garantizado a pesar de que han demostrado mucho menos durante este curso.

Asimismo, Carrasco también podría entrar en la posición de Gameiro, que se encuentra muy desacertado en los últimos partidos o incluso el entrenador podría buscar otro esquema como el 4-3-3 (Con Griezmann entrando por la banda derecha), en lugar de empeñarse en diferentes versiones del 4-4-2 para encontrale un acomodo al '6'. Sin embargo, ya ha dejado claro en sus últimas ruedas de prensa que su próximo cambio pasa por meter a Juanfran como centrocampista por la derecha, algo que deja a las claras que no queda satisfecho con nada de lo que prueba y tiene que inventar más cosas de cara al próximo partido.

Carrasco no podrá fichar porque sufre una leve peritendinitis en el tendón de Aquiles del pie izquierdo, pero igualmente Simeone aprovechó la última rueda de prensa para mandarle un mensaje intimidatorio. “Saúl o Koke lo han hecho, pero no son de la posición, y a Carrasco no le gusta jugar ahí. Estamos buscando gente que sienta la necesidad y la ambición de lastimar por ese lado”, dijo el técnico para señalar claramente al futbolista y de paso quiso recordarle que no tendrá el protagonismo que desea si no hace todo lo que el quiere.