Barcelona vs Atlético de Madrid, en vivo y en directo online

Recuerden que el envite empieza a las 21:00 horas, y puede seguirse en directo en Gol o en Estrelladigital

Lo que parece claro, a escasas horas del arranque del partido, es que “será atractivo”. Así al menos lo cree Luis Enrique.

Lista de convocados del Atlético de Madrid: Moyá, Moreira, Godín, Filipe, Savic, Vrsaljko, Lucas, Juanfran, Koke, Saúl, Ferreira Carrasco, Thomas, Gaitán, Juan Moreno, Antoine Griezmann, Fernando Torres, Correa y Kevin Gameiro. Giménez no se ha recuperado a tiempo.

Lista de convocados del Barcelona: Cillessen, Masip, Piqué, Rakitic, Busquets, Denis, Arda, Iniesta, Suárez, Messi, Mascherano, Alcácer, Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Umtiti.

Simeone puede sorprender y no plantear un partido excesivamente ofensivo. Al menos eso ha dejado entrever en la rueda de prensa previa al partido: “¿Ir al ataque? Las aventuras no me gustan”. Apuntó a Thomas, que ha realizado una buena Copa África, como posible sustituto de Gabi.

Aquí les dejamos un resumen con lo más destacado del partido de ida.

En la actualidad del Atlético hay un nombre propio: Lucas Hernández. El futbolista, acusado de violencia de género, no estuvo ante el Leganés, pero sí estará con el equipo en el Camp Nou.

En cuanto a lesiones, Piqué parece haberse recuperado a tiempo. Al menos, está en la convocatoria. También figuran Iniesta y Busquets, dos pilares en el equipo azulgrana, aunque partirán desde el banquillo y la necesidad dictará si se hace necesaria su presencia en el campo.

Bajas sensibles en ambos equipos. Neymar, en el Barcelona, y Gabi, en el Atlético, vieron tarjeta amarilla en el encuentro de ida y arrastran sanción. No podrán ayudar hoy a sus compañeros.

Esta es la quinta semifinal de Copa que ha alcanzado el Atlético de Madrid bajo la batuta de Simeone. Sólo ganó una, y fue frente al Real Madrid (2013). El Barcelona busca su sexta cosecha en la última década.

Pese a la ventaja, el técnico azulgrana ha confesado que sufrirán. Espera una salida en tromba de los colchoneros, que no tienen nada que perder. Eso es precisamente lo que buscará el Atlético de Madrid, un tanto que meta el miedo en el cuerpo al rival.

Los pupilos de Luis Enrique pasaron por encima del Athletic de Bilbao (3-0). Alcácer marcó en Liga nueve meses después, Aleix hizo lo propio y evidenció su buen momento pese a las escasas oportunidades. Messi, por quinta vez, batió a Gorka con un lanzamiento de falta.

El conjunto rojiblanco llega a la cita tras tumbar (2-0) al Leganés con un doblete de Torres. ¿Le valdrá al ariete para ser de la partida en el duelo de hoy?

El encuentro de ida en el Calderón finalizó 1-2. El Barcelona golpeó con dos genialidades de Suárez y Neymar, pero el Atlético reaccionó en el segundo periodo. Griezmann, de cabeza, acortó diferencias, y sólo la mala fortuna de cara a puerta impidió que el resultado fuese otro.