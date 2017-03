El Atlético de Madrid recupera su puesto en la Champions

El Atlético de Madrid ha logrado este domingo una nueva victoria, en esta ocasión fácil, frente a un Valencia flojo gracias a dos goles de Griezmann y a un gol de Gameiro. El equipo colchonero recupera así la cuarta plaza en la clasificación y mantiene su puesto para la Champions. Los de Simeone visitarán al Granada la próxima jornada.

Griezmann, protagonista del partido, fue el encargado de abrir el marcador poco antes de los 10 minutos del comienzo del partido gracias a un pase de Koke. Así, el gol no hacía más que confirmar las expectativas ya que desde el comienzo del partido el equipo rojiblanco fue a por todo. La continua presión que ejercían los de Simeone hacía sencillo robar el balón a los jugadores del Valencia que desde un primer momento se mostraron débiles y con poca intensidad, algo que el Atlético de Madrid supo aprovechar.

Una vez que el francés inició el marcador, el Valencia no supo recuperarse y no fue hasta bien pasados los minutos del encuentro cuando los de Voro comenzaron a tener posesiones algo más largas no con demasiadas ocasiones de gol. Aunque también es cierto que las ocasiones del Atlético de Madrid de conseguir otro tanto fueron muy pocas pero acertadas tal y como confirmó Gameiro al marcar otro gol al comienzo de la segunda parte, lo que le dio algo más de tranquilidad a los colchoneros.

El 2-0 envalentonó a los atléticos y fueron varios los intentos de Gameiro y de Griezmann aunque la defensa de Valencia estuvo efectiva en alguna que otra ocasión ya que evitaron dos nuevos goles. Así pues, tras varios intentos, Griezmann logró sentenciar el partido en el minuto 82 firmando así el doblete en el Vicente Calderón.

Mientras tanto, el Niño, que hace unos días sufrió un accidente en pleno estadio del Riazor, veía el partido desde el palco del Vicente Calderón. Aun sí, Torres salió antes del comienzo del partido al césped para saludar al público y, entre aplausos y gestos de cariño por parte de los aficionados del Atlético de Madrid, entraba al palco.