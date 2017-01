Los árbitros benefician al Barcelona en lo que va de Liga

El tópico que dice que el Real Madrid y el Barcelona no tienen derecho a quejarse de las decisiones arbitrales tiene mucho de cierto. Los equipos grandes suelen pisar con mucha más frecuencia el área rival y por eso es normal que en muchas ocasiones los árbitros se equivoquen más a su favor. Además, los colegiados son humanos y también acusan más la presión de estadios gigantescos como el Bernabéu o el Camp Nou, cuando la muchedumbre enfurecida les reclama jugadas dudosas.

Sin embargo, Piqué, Busquets, Luis Enrique y algún que otro miembro del Fútbol Club Barcelona dejan entrever muy cómodamente que existe una mano negra que les perjudica en esta Liga. De hecho, el central azulgrana sobrepasó la línea al dirigirse a Javier Tebas. "¿Lo has visto? Sí, tú, tú", gritó desde el césped hacia el palco, cuando en realidad el presidente de la Liga no tiene ninguna competencia a la hora de seleccionar los árbitros para cada partido.

Asimismo, Busquets se quedó tan ancho a la hora de asegurar que “los árbitros tienen que estar más preparados”, mientras que muchos aficionados se preguntan si el centrocampista está lo suficientemente capacitado como para ser titular en su equipo durante esta temporada. Por su parte, Luis Enrique también deja caer que se siente perjudicado, pero por lo menos hace autocrítica y dice que habrá que ganar por más diferencia para que este tipo de decisiones no les afecte. Sin embargo, la realidad es que ante el Villarreal el árbitro no vio dos penaltis clamorosos, uno en cada área, con lo que tampoco condicionó el resultado, ya que la segunda mano de Bruno no puede considerarse como pena máxima.

Con este caldo de cultivo, no es de extrañar que los aficionados culés se sientan agraviados, pero lo cierto es que el árbol de la Copa tapa claramente el bosque de la Liga. En los partidos de ida de las eliminatorias de octavos de final, los árbitros beneficiaron claramente al Real Madrid y perjudicaron al Barcelona, pero ese mismo argumento no se puede trasladar al campeonato de la regularidad, tal y como algunos jugadores barcelonistas quieren hacer creer.

De hecho, da la sensación de que muchos intentan buscar excusas porque ven que el Madrid puede ponerse con ocho puntos de ventaja y no encuentran argumentos futbolísticos para creer en la remontada, a pesar de que todavía quedan 21 jornadas por disputarse. El Barcelona nunca fue un equipo muy tozudo a la hora de agarrarse al clavo ardiendo y ahora todo hace indicar que, si el Madrid gana su próximo duelo liguero contra el Sevilla y el partido que tiene aplazado en Mestalla, tendrá más de media liga en el bolsillo, con lo que podrá dosificarse para llegar fresco a los partidos claves del resto de competiciones.

Además, cuando se revisa la hemeroteca de errores arbitrales de esta temporada, se ve que en realidad el Barcelona debería de haber sumado un punto menos de los que lleva hasta el momento, mientras que el Madrid tendría la misma puntuación. Lo cierto es que los árbitros no han estado muy atinados en los partidos disputados por los hombres de Luis Enrique. De hecho, han condicionado el resultado final en cinco de sus partidos, pero en tres de ellos beneficiaron a los de azulgrana. En el caso del Real Madrid, sus errores solo han variado los puntos a repartir en dos ocasiones, pero una vez fue a su favor y otra en su contra. En resumen, todo esto demuestra que a la larga los errores arbitrales tienen a compensarse de forma natural.

Errores arbitrales con el Barcelona de por medio

En el Barcelona-Real Madrid, los azulgranas ganaron un punto gracias a la actuación del árbitro, ya que Luis Suárez marcó en fuera de juego y hubo un penalti en cada área no señalado. El partido terminó 1-1.

En el Real Sociedad-Barcelona , el equipo de Luis Enrique se llevó otro punto debido a que el colegiado anuló un gol por un fuera de juego inexistente de Juanmi. El encuentro terminó con empate a uno.

En el Barcelona-Málaga, el conjunto local perdió dos puntos por culpa de que el árbitro de ese partido no estimó que hubiera penalti en dos contactos que sufrieron Arda y Piqué dentro del área. El duelo finalizó con empate a cero.

En el Valencia-Barcelona, los de la Ciudad Condal sumaron dos puntos más de los debidos por culpa de una jugada en la que Messi marcó gracias a que Luis Suárez tapó la visión del portero en claro fuera de juego. El choque finalizó con 2-3.

En el Celta-Barcelona, el equipo catalán perdió un punto debido a que Vicandi Garrido no señaló un agarrón de Hugo Mallo a Neymar dentro del área. El Barça perdió 4-3 ese día.

Errores arbitrales con el Real Madrid de por medio

En el Barcelona-Real Madrid, los madridistas perdieron dos puntos por culpa de la actuación del árbitro, ya que Luis Suárez marcó en fuera de juego y hubo un penalti en cada área no señalado. El partido terminó 1-1.

En el Real Madrid-Celta, los blancos sumaron dos puntos de más, ya que el gol de Morata fue en fuera de juego y el Madrid ganó 2-1.