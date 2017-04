La alternativa a Villar da luz verde al videoarbitraje en España

Ángel María Villar y Jorge Pérez se enfrentarán el próximo 22 de mayo en las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Curiosamente, ninguno de ellos recoge en su programa el famoso videoarbitraje, tema de debate en las últimas semanas, ni medidas para facilitar su implementación. Sin embargo, mientras que Villar pone trabas, según señala Tebas, el equipo de programa del aspirante, que ansía acabar con las casi tres décadas de mandato de su rival, confiesa a este medio que facilitará los trámites que la FIFA imponga, además de mostrarse a favor de este sistema.

Guerra entre Villar y Tebas

El amistoso entre España y Francia sirvió, además de para comprobar el buen nivel del equipo de Lopetegui, para vislumbrar la puesta en marcha del videoarbitraje. El VAR, como se le conoce, fue decisivo en el resultado, con un tanto anulado a los galos que previamente había sido concedido, y la permisividad del gol de Deulofeu, que el linier invalido en primera instancia. Al contrario de lo acontecido en otras ocasiones, la resolución de las jugadas no se extendió demasiado en el tiempo y se puso de manifiesto la importancia de su implantamiento de forma definitiva en los campos de fútbol.

El asunto salió a debate, y el primero en pronunciarse fue Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que prolongó su batalla dialéctica con Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. “Villar sabe que el VAR no tiene retorno a nivel mundial. Nos va a hacer daño a la Liga si no lo hace ya”, expresó Tebas tras la Asamblea General Extraordinaria de la Liga, para dejar entrever que este pone trabas a un servicio que pese a que aún está en un proceso de pruebas, será obligatorio en unos años.

“Hay que cablear campos, probar las señales de televisión, entrenar a los árbitros, que no se hace en dos días, entrenar el sistema, y aquí estamos sin hacerlo”, prosiguió Tebas, enfadado porque en otras ligas “ya se está trabajando”. Además, Tebas expuso que en caso de no utilizarse en España en los próximos meses, nuestros colegiados quedarían obsoletos en la Champions y en Mundiales posteriores, debido a que “se necesita una coordinación”. A la par, alabó el sistema y reivindicó que no causará perjuicio siquiera a los linieres, que mantendrían su actividad sin modificación alguna.

Luz verde al VAR si gana Pérez

La importancia del VAR crece cada día. O esa al menos es la sensación que se recibe de la FIFA, que ahora pretende usar este sistema incluso para jugadas conflictivas más allá de fueras de juego o penaltis dudosos. Tras los test, lo que parece evidente es que será este sistema el empleado y no el famoso ‘ojo de halcón’, contra el que Tebas arremetió a finales del mes de enero: “Vale cuatro millones para siete u ocho jugadas al año”.

Mientras Villar “representa la televisión de blanco y negro”, su alternativa en las próximas elecciones a la presidencia de la RFEF, Jorge Pérez, no esconde su inclinación hacia el VAR. Ambos serán los únicos candidatos a ese puesto en los comicios del 22 de mayo, después de la renuncia de Miguel Ángel Galán. Pese a que en su programa Pérez no recoge la implantación de este sistema ni medidas para fomentar su uso, su equipo de programa ha reconocido a este diario que no pondrán ningún tipo de trabas y que seguirán a rajatabla los procesos que encauce el organismo internacional. Por tanto, en caso de que Villar saliera derrotado casi tres décadas después, el VAR tendría luz verde en España.