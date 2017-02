Las últimas tendencias de moda femenina para este año.

Hace años que la depilación láser ha revolucionado el sector de la belleza. Tras su aparición empezaron a proliferar por las ciudades los centros estéticos que se dedicaban a ello, y al ser muchos los centros instalados, también fueron muchas las ofertas que se ofrecían.

Sin embargo, no todo son rosas para la depilación láser, en el estado americano de New Jersey, se prohibió su uso en las ingles, puesto que algunos clientes que lo habían usado en tan sensible lugar se quejaron de quemaduras a la Administración. Por suerte, España no es New Jersey, pero lo que todos los usuarios de la depilación láser deben conocer es que si bien los equipos caseros de depilación láser no tienen la fuerza de los profesionales, hay que saber manejarlos y hacerlo con precaución, y para eso hay que partir de una buena elección a la hora de escoger entre varias depiladoras laser.

Rastrear en Internet para comparar prestaciones y precios es un trabajo que ya vienen haciendo páginas webs especializadas en nichos específicos de mercado y acaban siendo una de las mejores herramientas a la hora de comprar. Las depiladoras láser también se utilizan para combatir el tan indeseable acné, puesto que el láser quema los capilares, aunque sus prestaciones oscilan, según se utilice en las zonas sensibles o en los lugares del cuerpo donde hay una piel más dura. En ambos casos, seguir al pie de la letra los consejos de los prospectos es muy necesario, puesto que el láser es dañino para la vista y otros órganos y no podemos usarlo a la ligera.

Hoy día, tanto hombres como mujeres tratan de conseguir una depilación completa, muchos son los que van realizando sesiones poco a poco hasta cumplir con el objetivo, pudiendo estar hasta uno o dos años en terminar el proceso, puesto que entre sesión y sesión debe pasar cierto tiempo.

Peinados y joyería, ornamenta para una novia perfecta

Entre estos usuarios constantes de la depilación láser están las novias y los novios que quieren llegar al altar sin pelo en el cuerpo, para dar la mejor de las imágenes al otro y ante sí mismos, llegando a formar un alto porcentaje del total de consumidores que escogen este tipo de depilación. Los mismos novios y novias que escogen sus alianzas de boda de oro blanco frente a las más comunes de oro amarillo,una elección que viene siendo tendencia este año 2017, ya que el oro blanco es más elegante y sobrio y gusta más a lo jóvenes, aunque para gustos que también marcan tendencia también está el de muchas novias que al elegir peinado se decantan por usar trenzas, no al estilo Pippi Lamstrung, por supuesto, pero sí en sus tocados. De hecho las opciones de peinados con trenzas son infinitos y no se circunscriben solo a las novias, sino a todo tipo de cabecitas del mundo infantil.

Las mujeres que usan trenzas como peinado para ciertas ocasiones pueden crear infinidad de estilos en su cabeza, algunos de ellos muy sexys y atrevidos que nada tienen que ver con las temidas rastas con las que muchas jóvenes ornamentan su cabellera, que se consideran, erróneamente, un nido de suciedad y que vuelven a causar furor entre los famosos y las celebrities, lo que apunta que este año volverán a dejar verse por calles y discotecas.