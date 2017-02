Willy Toledo provoca a la portavoz de Hogar Social

“No hay nazi intocable, Melisita, cariño NO LA HAY. No sé si me explico”. Este es el mensaje lanzado a través de la cuenta oficial de Twitter de Willy Toledo en el que hace mención a la portavoz del colectivo Hogar Social, Melisa Domínguez. Con este 'tweet' el artista intenta realizar un paralelismo con ‘la intocable de Murcia’, apodo que recibe la joven que recibió una paliza por un grupo de extrema izquierda, la pasada semana a la salida de un local de copas de Murcia.

Evidentemente, la portavoz de Hogar Social, no dudó en contestar a la clara provocación del actor. “¿He de interpretar que amenazas a una mujer, 20 años menor que tú, en vez de debatir mis ideas? Muy valiente, cari”, respondió Melisa Domínguez.

La réplica del actor hizo referencia a la “piara de nazis” que según el artista rodea a la portavoz de Hogar Social: “En dos horas ha quedado claro que tipo de basura cobarde son la piara de nazis que te rodean Ni 200 contra 1 pueden defenderte, Melisa”.

En dos horas ha quedado claro que tipo de basura cobarde son la piara de nazis que te rodean

Ni 200 contra 1 pueden defenderte @MelisaDRuiz — Guillermo Toledo (@willytoledo1) 3 de febrero de 2017

Con motivo de la agresión del pasado día 22 de enero en Murcia, Willy Toledo aplaudió la paliza que una docena de antifascistas propinaron a la joven Lucía C. G. “Sabes si le ha traído el Ratoncito Pérez a tu amiguita la Luci?”, ha espetado en tono irónico a Melisa Domínguez, en alusión a la mujer agredida.

En esta misma línea de amenazas, Toledo ha cargado contra el periodista Javier García Isaac. “Conozco un cirujano plástico baratito, Javi, que no me puedes ir por la vida con ese gepeto, hombre”, ha publicado. Además, el actor también ha sido noticia durante la última semana por apoyar al grupo ultra, ‘Los Bukaneros’, que han conseguido que el jugador Zozulya dejará el Rayo Vallecano por sus ideología política, contraria a los aficionados más radicales del equipo vallecano.