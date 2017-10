En vivo: la comparecencia de Rajoy en el Congreso sobre la DUI de Cataluña

17:55 horas | "Este problema de la desafección es un problema nacional y habrá que atenderlo como tal problema y darle una respuesta. No pueden quedarse ustedes en el himno de la Guardia Civil y decir viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley", dice Esteban.

17:52 horas | "Al nacionalismo vasco y catalán no se le puede reprochar antieuropeismo"

17:50 horas | "El 1 de octubre hubo gente que quiso votar y que fue a votar. Gente de todo tipo que tenían una voluntad inquebrantable de poder ejercer su derecho al voto. Hubo violencia innecesaria antes una resistencia pacífica".

17:47 horas | "Llegados a este punto, señor presidente, el dilema es evidente: vencer o solucionar el problema", dice el portavoz del PNV.

17:46 horas | Turno ahora para Aitor Esteban, portavoz del PNV.

17:44 horas | "Mediación, mediación y sepa usted que actuaremos en consecuencia pacíficamente, pero nunca daremos un paso atrás". Con estas palabras termina su intervención Tardá.

17:43 horas | "Como el mundo no acaba hoy, es evidente que la posición del 'Govern' al mundo no va a sufrir a pesar de que ustedes opten por aumentar su represión. Noosotros no somos delincuentes, los delincuentes huyen de la Policía. "

17:40 horas | "Al final ganaremos porque la Democracia siempre gana. En el imaginario de los catalanes el derecho a decidir ya no va a desaparecer".

17:37 horas | "Ustedes han optado por un incremento de la represión. Nosotros somos un pueblo pacífico, que no indefenso.Si somos lo que somos y estamos donde estamos es porque no hemos podido perder el tiempo y hemos tenido que dedicar esfuerzos y generaciones para mantener algo que otros ya tenían asegurados".

17:33 horas | "El pasado 1 de octubre más de dos millones de personas no sólo votaron, sino que resistieron".

17:32 horas | "Les hablo como catalán de nación catalana, que perdió sus instituciones nacionales hace 300 años, razón por la cual no se nos puede hacer responsables de las grandes guerras que han provocado los nacionalismos de Estado. Hace unos meses le dije algo en el debate de investidura, señor Rajoy, y usted me ridiculizó y dijo que mis palabras provocaban miedo. Solo le dije que ante los problemas nacionales ha habido dos maneras de resolverlos, la vía democrática y la vía autoritaria, y le dije que había optado por la autoritaria".

17:31 horas | "Estamos a las puertas de que haya presos políticos"

17:30 horas! Sube a la tribuna Joan Tardá, portavoz de ERC.

17:29 horas | Concluye la comparecencia de Rivera.

17:27 horas | Los nacionalistas nos han divido y pido a todos aquellos que sin hacer ruido quieren votar. Les debemos los de la manifestación del 8 de octubre que esta Cámara cumpla las leyes. Como diría el Rey: 'Los españoles no somos rivales'"

17:26 horas | "Pongamos fecha a las elecciones: vayamos a votar. No le tengo miedo a las urnas, las quiero de verdad; y el futuro de Cataluña pasa por ser generosos, pero hay que pasar por las urnas. Y quiero reformar la Constitución para dejar un mejor país para los que vengan, pero tenemos que hacerlo aquí"

17:21 horas | "Si ahora un golpista nos hace un chantaje y logra privilegios, ¿qué diría un español medio? Sería inadmisible que mirásemos para otro lado"

17:18 horas | "La Cataluña silenciosa ha dicho basta. Pero siguen adelante. Celebro que el Gobierno haya decidido defender la Constitución española desde la Constitución española"

16: 16 horas | Sale al tribuna de oradores Albert Rivera, líder de Ciudadanos: "Ayer vimos como un Parlamento autonómico se convirtió en un teatro donde unos irresponsables dieron un golpe a la democracia española. El peor de los retos que tiene este país desde el 23-F".

17:13 horas | Siguen las comparecencias de todas las confluencias de Podemos. Turnos para Yolanda Díaz: "No tome medidas sin retorno que nos lleven a la confrontación. Es tiempo de la palabra. Hemos llegado hasta aquí porque fulminaron de manera irresponsable el Estatut que fue aprobado por esta Cámara. Señora Robles: no permita que el PP se apropie de la Constitución: AP no la votó. Ustedes no comprenden Cataluña y quieren volver al pre 15M. Desde Galicia les decimos paremos el odio contra Cataluña y contra España. La demanda del referéndum es la última salida: lo habrá hoy, mañana, en cinco años, pero lo veremos".

17:11 horas | Garzón: "Hay que ser audaces y valientes y hay que hacer cambios en la constitución después de 40 años. Nos estamos jugando las siguientes generaciones"

17:08 horas | Termina Domenech y sale ahora Alberto Garzón, líder de IU.

16:06 horas | Domenech: "Solo hemos visto un requerimiento para que le expliquen qué pasó ayer, que debe ser otro fracaso del CNI: Ha retirado cualquier atisbo de declaración de independencia"

17:05 horas | Sube al tribuna Xavier Domenech, portavoz de Comú en Podem.

17:04 horas | Termina Pablo Iglesias que ha pedido a Rajoy que no aplique el artículo 155. Muy corta la comparecencia para lo que es habitual en él.

17:03 horas | "Le pido que actúe como presidente del Gobierno y deje de romper a España"

17:01 horas | "Su tradición política jamás reconoció la plurinacionalidad. Ya Suárez admitió que se hablara de nacionalidades en la Constitución del 78"

17:00 horas | Prosigue Iglesias: "Hablamos de un problema político que tenemos en España desde hace muchos años: el problema de la plurinacionalidad"

16:57 horas | "Desconfíe de Rivera porque es el mayor aliado de Aznar, y usted a Aznar no le quiere"

16:56 horas | Turno ahora para el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

16:55 horas | Margarita Robles termina su intervención marcada por su apoyo a Mariano Rajoy, aunque le ha afeado varias decisiones tomadas por el Gobierno Central.

16:52 horas | Continúa Robles: "Mi gurpo parlamentario quiere mostrar el máximo reconocimiento a jueces, fiscales y policía, que si la policía actuó fue por unas órdenes políticas ciertamente equivocadas; y gracias a los medios de comunicación. Pero señor Rajoy le recogemos el guante, porque es tiempo de políticas con mayúsculas. El PSOE hizo grande a españa y lo va a seguir haciendo".

16:51 horas | "El PSOE va a hacer España lidera Europa"

16:50 horas | "Hemos pedido al Govern que vuelva al marco constitucional, que permite todo. Rahoy le agradezco este llamamiento a la prudencia, aunque creo que su gobierno no ha entendido la realidad del problema catalán".

16:47 horas | "Como creemos en el Estado de derecho no podemos aceptar lo que pasó el pasado 1 de octubre"

16:45 horas | Siempre vamos a ser un partido de Estado porque la Constitución española fue el fruto de esfuerzo de muchísimas personas, que dejaron al margen muchas diferencias para crear un marco estable.

16:44 horas | Robles lamenta que el presidente del Gobierno haya tardado tanto en comparecer ante el Congreso.

16:43 horas | Turno ahora para Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso.

16:41 horas | Finaliza ahora la comparecencia de Mariano Rajoy. La bancada del Partido Popular se pone en pie y aplaude al Partido Popular.

16:40 horas | "La ONU sólo reconoce el derecho a decidir para colonias", matiza Rajoy, pero "su invocación en un país democrático" es inválido. Y ello no implica que no se pueda "mejorar el marco de convivencia entre todos con los mecanismos existentes". La Constitución dista mucho de ser una ley perfecta e imperecedera, asegura el presidente. Esta mañana, ha trascendido que ha acordado con Pedro Sánchez estudiar su reforma.

16:38 horas | "Se puede discutir y modificar la Constitución, pero sólo a través de las reglas y procedimientos previstos para ellos".

1 6:37 horas | Otros de los que están muy atentos a la comparecencia de Rajoy es Arran, el grupo juvenil de la CUP.

16:36 horas | Rajoy tiene ahora para los mediadores que buscan arreglar el conflicto: "No es posible establecer un diálogo sobre lo que está prohibido por el artículo 2 de la Constitución. Esto lo deben de tener en cuenta la multitud de mediadores que se han ofrecido para arreglar este conflicto, pero no hay mediación posible con la ilegalidad de fondo"

16:34 horas | "Cataluña es el resultado de afectos cruzados durante siglos, un lugar donde todos pueden ser distintos sin que nadie se crea más el otro".

16:30 horas | Rajoy vuelve a llamar a la legalidad a la Generalitat y hace referencia a las múltiples empresas que durante estos días han salido de Cataluña. "El independentismo está a punto de dar al traste con la mejor época de Cataluña".

16:29 horas | Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso, contesta a Rajoy a través de Twitter.

16:27 horas | "La farsa del pasado 1 de octubre no fue un ejercicio de Democracia, sino un ejercicio contra la Democracia"

16:25 horas | "Señorías no busquen otros culpables distintos de los verdaderos culpables"

16:24 horas | Rajoy agradece en estos momentos la actuación de los jueces, fiscales, Guardia Civil y Policía Nacional. El hemiciclo estalla en aplausos cuando el presidente ha nombra al Instituto Armado y al CNP.

16:22 horas | El presidente del Gobierno explica todo lo relacionado con el referéndum del pasado 1-O. Rajoy critica la manera de proceder del 'Govern' y las irregularidades que se cometieron durante ese día. "El 'president' anunció su victoria antes de que nadie contara las votos, si es que alguien lo hizo"

16:21 horas | "Los poderes del Estado privaron a la convocatoria del 1 de octubre de toda legitimidad".

16:19 horas | Mariano Rajoy ha citado a Manuel Azaña, presidente de la Segunda República: "Todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río"

16:16 horas | Rajoy: "Está en manos de Puigdemont volver a la legalidad".

16:14 horas | Rajoy recapitula algunos de los últimos hechos provocados por la crisis catalana: huida de empresas, división en las calles... Y expone que se propone "explicar los pormenores de lo ocurrido [en los últimos días] y la respuesta del Gobierno". Deja entrever que uno de los hechos que va señalar es la actuación policial del pasado 1-0.

16:03 horas | Mariano Rajoy, en la tribuna de oradores. El presidente tiene tiempo ilimitado en su intervención. Comienza aclarando que el requerimiento a Puigdemont se realiza al amparo del artículo 155.