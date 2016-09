Villalobos recomienda a Barberá que renuncie "a toda leche"

La diputada del PP Celia Villalobos ha salido hoy en defensa de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, a la que ha definido como una persona "profundamente honesta", pero la ha recomendado que renuncie "a toda leche" como senadora para no estar aforada y evitar ser juzgada por el Tribunal Supremo.



Villalobos ha aconsejado a Rita dejar su escaño puesto que entre los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo, está Cándido Conde-Pumpido, quien fue fiscal general del Estado durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.



"¿Con el señor Conde-Pumpido? Yo me iría rápido, a toda leche. Lo siento, pero no le creo. Y como confío en los jueces, pero no en Conde Pumpido, espero que lo consiga resolver ella", ha aseverado la diputada del PP en declaraciones a los periodistas en el Congreso.



Villalobos ha subrayado que Conde-Pumpido "no ha sido nunca" imparcial, por lo que se ha mostrado convencida de que tampoco lo va a ser en la causa abierta contra Barberá por supuesto blanqueo de dinero del PP en el consistorio de Valencia a través de operaciones conocidas como "pitufeo", supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad.



En opinión de Villalobos, Barberá es una persona "profundamente honesta" y a la que en los 20 años que estuvo al frente del Ayuntamiento valenciano haciendo una "magnífica" gestión, "nadie ha podido demostrada nada contra ella porque no hay nada".



"La han mirado por arriba, por abajo. Como debe ser, periodistas, partidos... Ha manejado mucho presupuesto y jamás en la vida se le ha podido acusar de nada. Y ahora, por una historia, se pone en duda su honorabilidad", ha lamentado la diputada del PP.



"Igual que no defiendo a otros, a Rita creo que tengo que defenderla", ha añadido.



Además de por el bien personal, Villalobos ha apuntado que también sería bueno para el PP que dejara su acta de senadora, si bien ha subrayado que "se le está haciendo mucho daño" desde el partido ante las peticiones de varios dirigentes para que abandone su escaño.



"Por el partido se podrá ir, pero tengo la obligación de defender a una persona honesta", ha insistido la exministra.