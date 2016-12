Varios empleados del PSOE se quejan porque el Gordo no se repartió entre todos

Algunos empleados del PSOE se han quejado de que los trabajadores de Ferraz que han sido agraciados con el Gordo de la Lotería de Navidad no hayan repartido entre sus compañeros los cinco décimos premiados, que habían sido regalados por la administración donde compraron la lotería.



Fuentes del partido han confirmado a EFE que la administración de lotería de Madrid que ha vendido el primer premio regaló esos cinco décimos a los trabajadores del partido que se encargaron de comprar el otro número de lotería, el 91.674, el que jugaban el resto de trabajadores.



Esos cinco décimos del Gordo, el 66.513, se los repartieron ese grupo de empleados que prestan servicios en la Administración del PSOE.



Ante las quejas, la Comisión Gestora se ha visto obligada a emitir un comunicado en el que aclara que el PSOE, como organización, "no administra, distribuye o gestiona Lotería de Navidad".



"Son los propios trabajadores y trabajadoras los encargados de la administración, distribución y gestión del número jugado (91.674), que no ha resultado premiado en el sorteo", señala.



El PSOE reconoce que algunos trabajadores y trabajadoras de la sede federal del PSOE han sido agraciados con el premio Gordo de Navidad, pero insiste en que fue "a título personal".



La postura neutral de la dirección del PSOE contrasta con el mensaje que envió esta mañana a sus seguidores de Twitter tras conocerse la noticia de que el premio había tocado al partido. "Felices porque muchos trabajadores de la casa de Ferraz han sido agraciados con el Gordo de Navidad. Un gran final para un año difícil", se felicitaba.