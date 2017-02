Solicitan a Montserrat una rebaja en los precios de los fármacos innovadores

Las organizaciones hacen estas peticiones a través de la unión de las campañas "No es sano" promovida por la Organización Médica Colegial, Salud por Derecho, Médicos del Mundo, Organización de Consumidores y Usuarios - OCU, SESPAS, CECU y No Gracias, y cuenta con el apoyo de Oxfam Intermón y "El precio de la vida", de Médicos del Mundo. Según informan en un comunicado, cuando se trata de salud "no puede ser el mercado quien marque las condiciones del juego" y sostienen también que el Ministerio introduzca medidas de transparencia en todo el proceso de financiación de la I+D médica.

Ambas tienen como objetivo promover una "verdadera" apuesta por transformar el sistema de fijación de precios de los medicamentos "que curan", para anteponer siempre el criterio de bien público y de derecho humano universal a la salud. Estas organizaciones afirman que los Presupuestos Generales del Estado "no están en situación de asumir ilimitadamente la financiación" de los tratamientos al coste de las farmacéuticas.

Sostienen que dentro del gasto sanitario español, la mayor partida es la destinada al gasto farmacéutico -de receta y hospitalario-, que se ha incrementado "notablemente" desde 2012. En este sentido, destacan "la paradoja" de que mientras las políticas de austeridad han conllevado "una reducción importante" del gasto sanitario público, el farmacéutico "ha seguido experimentando un importante incremento".

Según el comunicado, la petición a la ministra se hace en una semana "clave" en la que el Parlamento Europeo reconoce que es "insostenible" la política de altos precios y que toda inversión pública en I+D debe conllevar un retorno a la sociedad. Así, contempla la necesidad de compartir los datos y los resultados de las investigaciones financiadas con dinero público y de conocer al detalle la configuración de los precios de los medicamentos.

Ahora, apuntan las organizaciones, los gobiernos nacionales, y en concreto el español, "deben dar un paso adelante" y asumir como propias las recomendaciones del Parlamento y de otros procesos como el Panel de Alto de Naciones Unidas sobre Innovación y Acceso a Medicamentos. Las peticiones se recogen en una carta "online" (http://noessano.org/es/el-precio- de-la- vida/) que pueden firmar los ciudadanos.