Urkullu no ve que EH Bildu haya renunciado a la candidatura de Otegi

El lehendakari y candidato a la reelección por el PNV, Iñigo Urkullu, ha respondido este martes a Arnaldo Otegi que, tras su exclusión de la candidatura de EH Bildu, no ha visto que la coalición abertzale haya "renunciado a su candidatura en conjunto".



Urkullu ha aludido, de esta manera, a las declaraciones efectuadas este lunes por Otegi, quien aseguró que él, si estuviera en el lugar del lehendakari, estaría dispuesto a no presentarse a las elecciones si algún otro candidato fuera inhabilitado.



Durante la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político, celebrado en el Palacio Miramar de San Sebastián, Urkullu se ha referido a la inhabilitación de Otegi, confirmada ayer por la Junta Electoral de Gipuzkoa, y ha asegurado que "no hay debate" sobre esta cuestión.



"No hay debate, es un proceso jurídico-técnico por una decisión adoptada por la izquierda abertzale conociendo las circunstancias", ha asegurado el lehendakari.



Ha acusado a la izquierda abertzale de actuar con "oportunismo político" en este asunto, ya que tanto Arnaldo Otegi, como sus abogados y el conjunto de EH Bildu conocían las circunstancias en las que se encontraba el ahora excandidato abertzale y sabían que se produciría "un debate sobre el cumplimiento de la condena penal" que pesa contra Otegi por el caso Bateragune.



"Cada formación política decide sus candidaturas y EH Bildu adoptó la decisión teniendo conocimiento claro de cuáles eran sus circunstancias", ha añadido.



"Cualquier otra apelación a otro líder o responsable político es querer desviar la atención de lo que el propio Otegi y la izquierda abertzale eran conscientes que iba ocurrir", ha manifestado el lehendakari.



La posibilidad de que Otegi pueda presentarse a las elecciones "obedece a un plano jurídico-técnico que se resolverá donde se tenga que resolver", ha abundado el mandatario vasco, quien ha recordado que el propio líder abertzale "ha dicho que acatará la sentencia".



Urkullu, al tiempo que rechazaba cualquier posibilidad de renunciar a su candidatura, como pidió ayer Otegi, ha recordado que tanto él como su partido se mostraron contrarios a la Ley de Partidos -que posibilitó la ilegalización de las formaciones políticas de la izquierda abertzale- y al proceso Bateragune "tanto en sus causas como en sus consecuencias".



Ha reiterado que en Euskadi se han dado otros casos de inhabilitaciones, como las que pesaron sobre los miembros de la Mesa del Parlamento Vasco Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao "por defender la soberanía parlamentaria ante la pretensión de una inhabilitación de la izquierda abertzale".



Y ha recordado que Atutxa fue "vetado" como candidato a la Presidencia del Parlamento Vasco precisamente por la izquierda abertzale.



"Me hubiera gustado presentar al señor Atutxa como candidato en determinados ámbitos, pero acatamos la sentencia como ha dicho Otegi que acatará", ha zanjado.