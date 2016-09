Urkullu advierte al PP de que es "absurdo e inútil" esperar al 25S

El candidato a lehendakari del PNV, Iñigo Urkullu, ha advertido de que es "inútil y absurdo" esperar a las elecciones autonómicas vascas del 25 de septiembre porque el PNV no respaldará ni a Mariano Rajoy ni al PP. Urkullu ha insistido en el "no, no y no" al Rajoy.

En una entrevista en Telecinco, ha apuntado que su formación "ya lo dijo antes de la votación de la primera sesión de investidura, también después de la segunda sesión de investidura, 'no y no y no' al PP y al señor Rajoy". Además, ha recordado la relación que ha existido en los últimos cuatro años entre el gobierno de Rajoy y el que él ha presidido. Teniendo en cuenta "lo que ha sido la relación entre el Gobierno español y el Gobierno vasco en la legislatura pasada, no hay ninguna posibilidad, porque el PP, igual que el PSOE, han fijado su prioridad uno en el PSOE y Ciudadanos, y otro en Podemos y Ciudadanos"



Ha recordado, además, que Ciudadanos "veta al PNV, incluso el diálogo con los partidos nacionalistas, y por lo tanto, también con el PNV". "Me parece que es un ejercicio absolutamente absurdo, inútil el planteamiento de esperar a las elecciones vascas en función de qué puede hacer el PNV", ha añadido.

Además, ha reprochado la actitud del candidato del PP para el próximo 25 de septiembre. El exministro de Sanidad y candidato a lehendakari por el PP vasco, Alfonso Alonso, "ha dicho pública y claramente que no piense el PNV que esto es un cambio de cromos".